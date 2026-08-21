El Aeroparque Jorge Newbery cerrará durante más de dos días debido a trabajos de mantenimiento en su pista principal. La medida afectará a cientos de vuelos nacionales e internacionales y obligará a las aerolíneas a reorganizar sus operaciones.

El cierre comenzará el martes 25 de agosto a las 9 y se extenderá durante 55 horas, hasta las 16 del jueves 27. Durante ese período, el aeropuerto porteño permanecerá completamente inactivo: no habrá despegues ni aterrizajes.

Qué pasará con los 900 vuelos

El cierre impactará en alrededor de 900 vuelos que tenían previsto operar desde Aeroparque durante esas 55 horas.

De acuerdo con la información proporcionada por Aeropuertos Argentina, cerca del 40% de las operaciones, unas 360, serán reprogramadas por las distintas compañías aéreas.

Los otros 540 vuelos serán trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que deberá absorber parte de la actividad que habitualmente concentra Aeroparque.

Por este motivo, los pasajeros que tengan vuelos programados para esas fechas deberán revisar la información proporcionada por la aerolínea para conocer si su viaje fue reprogramado o trasladado de aeropuerto.

Por qué cerrará Aeroparque

El cierre responde a tareas de mantenimiento en la pista principal de Aeroparque. Los trabajos requieren que durante su ejecución no haya operaciones aéreas.

Una vez finalizadas las obras, el aeropuerto retomará sus actividades habituales desde la tarde del jueves 27 de agosto.

El operativo implicará un movimiento excepcional en Ezeiza durante los días de cierre, mientras las aerolíneas distribuyen entre reprogramaciones y traslados los vuelos afectados.