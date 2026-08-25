El cierre temporal del Aeroparque Jorge Newbery tendrá impacto directo en los pasajeros de San Juan que tengan vuelos hacia o desde Buenos Aires durante las próximas 55 horas. La terminal porteña dejará de operar este martes 25 de agosto a las 9 y permanecerá cerrada hasta las 16 del jueves 27, debido a trabajos de mantenimiento preventivo sobre su pista principal.

Durante ese período, parte de los vuelos que habitualmente operan en Aeroparque serán trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Otros servicios, en cambio, serán reprogramados o cancelados por las distintas compañías aéreas.

Para los pasajeros sanjuaninos, uno de los principales cambios estará en los servicios de Aerolíneas Argentinas que conectan la provincia con Buenos Aires. Quienes tengan un vuelo afectado deberán dirigirse a Ezeiza si la compañía informó el traslado de la operación.

Por este motivo, la principal recomendación para los viajeros es revisar la información enviada por la aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto. El cambio de terminal implica una diferencia importante en los tiempos de traslado, ya que Ezeiza está ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, mientras que Aeroparque se encuentra en la zona de Palermo.

Un cierre que modificará cientos de vuelos

El cierre responde a un plan integral de obras impulsado por Aeropuertos Argentina. Los trabajos contemplan tareas de bacheo y balizamiento de la pista principal, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas de la terminal y prepararla para el incremento de actividad previsto durante la temporada alta.

Según la información difundida, entre el 50% y el 60% de las operaciones que estaban previstas en Aeroparque, tanto nacionales como internacionales, serán trasladadas a Ezeiza. Esto provocará un fuerte incremento en la actividad de la terminal internacional, que pasará de unos 530 movimientos habituales a aproximadamente 940.

El resto de los servicios afectados será reprogramado o cancelado por las compañías aéreas, de acuerdo con cada operación.

Qué deben revisar los pasajeros de San Juan

Los viajeros que tengan vuelos durante el período de cierre deberán verificar especialmente tres datos antes de trasladarse:

El aeropuerto desde el que parte el vuelo.

El horario actualizado.

El estado de la operación y posibles modificaciones.

La recomendación también alcanza a quienes tengan vuelos de regreso a San Juan. Una modificación en el aeropuerto de partida puede alterar de manera significativa el tiempo necesario para llegar a la terminal, por lo que se aconseja consultar la información oficial de la aerolínea antes de emprender el viaje.

Una inversión de 85 millones de dólares

Las obras previstas en Aeroparque demandarán una inversión de aproximadamente 85 millones de dólares. Además de las tareas sobre la pista, el proyecto contempla intervenciones en la Plataforma Norte, el sector de check-in, las áreas de inspección y registro doméstico y distintos espacios destinados a los pasajeros.

El cierre constituye un operativo excepcional que durante dos días y medio obligará a reorganizar una parte importante del tráfico aéreo del área metropolitana.