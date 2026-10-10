Aeropuertos Argentina anunció un plan de inversiones por US$1.500 millones para el período 2027-2031, que incluye obras en los 33 aeropuertos del interior que administra la empresa, además de intervenciones de gran escala en Ezeiza y Aeroparque. El objetivo es ampliar la capacidad operativa, modernizar las terminales y acompañar el crecimiento del tráfico aéreo.

Del monto total, más de US$500 millones estarán destinados a los aeropuertos del interior durante los próximos cuatro años. El programa prevé ampliaciones y renovaciones de edificios, mejoras en las instalaciones y trabajos para optimizar la circulación de pasajeros.

La compañía informó que las obras en las terminales provinciales abarcarán alrededor de 35.000 metros cuadrados. Entre los aeropuertos incluidos en esta etapa figuran los de Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma.

Más de US$500 millones para el interior

El plan contempla intervenciones para mejorar los espacios de atención, embarque y circulación, con el propósito de adecuar las instalaciones a las necesidades operativas de cada aeropuerto.

Las obras forman parte de un programa que busca distribuir inversiones en distintas regiones del país y no concentrarlas exclusivamente en las principales terminales metropolitanas. La empresa señaló que las intervenciones se ejecutarán de acuerdo con las necesidades de infraestructura y la evolución del movimiento de pasajeros.

Ezeiza tendrá una nueva terminal de arribos

El aeropuerto internacional de Ezeiza concentrará US$760 millones del programa. La obra más importante será una nueva terminal de arribos internacionales de 35.000 metros cuadrados, que reemplazará a la estructura actual y permitirá ampliar los sectores de Migraciones, Aduana y retiro de equipajes.

El proyecto también contempla la ampliación del área internacional de embarque, la adaptación de espacios para vuelos de cabotaje y la renovación de pistas y calles de rodaje. En paralelo, Aeroparque recibirá inversiones por US$200 millones, destinadas principalmente a ampliar sectores de embarque y mejorar los servicios para pasajeros.

Cómo se financiarán las obras

El financiamiento combinará recursos propios de la concesionaria y fondos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, que se nutre de ingresos vinculados al uso de las instalaciones aeroportuarias. La compañía también prevé recurrir a los mercados de capitales para conseguir fondos adicionales.

Dentro del acuerdo con el Gobierno, Aeropuertos Argentina asumió un compromiso de inversión directa de US$600 millones, destinado al plan de obras de Ezeiza. El programa se enmarca en una readecuación contractual que extiende la concesión aeroportuaria y establece nuevas metas de inversión.

La ejecución de las obras se desarrollará por etapas entre 2027 y 2031, con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema aeroportuario y actualizar la infraestructura en distintos puntos de la Argentina.