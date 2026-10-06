Aerosmith sorprendió a sus seguidores con un video que anticipa su regreso a los escenarios después del retiro anunciado en 2024 por los problemas de salud de Steven Tyler. La banda presentó una propuesta denominada “Aerosmith y amigos”, que tendría dos funciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

En el video, Tyler aparece junto al fotógrafo Ross Halfin mientras coloca letras en un cartel que anuncia el espectáculo. La escena funciona como adelanto de una serie de presentaciones que volverían a reunir al cantante con la banda.

Según informó Consequence, los shows están previstos para el 29 de octubre y el 1 de noviembre en el Hollywood Bowl. Se espera que Aerosmith brinde más detalles sobre las presentaciones durante las próximas horas.

Steven Tyler vuelve a ser protagonista

El material promocional muestra al cantante subido a una escalera mientras Halfin le entrega las letras para completar el nombre del espectáculo. “¿No extrañás tocar?”, le pregunta el fotógrafo, ante lo que Tyler responde con una referencia a todo lo que extrañó durante este período.

El anuncio llega después de varias apariciones vinculadas con la música. Aerosmith se presentó en febrero de 2025 en un concierto benéfico en el Hollywood Palladium, mientras que Tyler también participó del show de despedida de Ozzy Osbourne, “Back to the Beginning”.

El retiro que puso en pausa a Aerosmith

La banda había anunciado en 2024 su retiro de las giras después de que Tyler sufriera una lesión durante un concierto. El problema afectó su recuperación vocal y obligó a cancelar la gira de despedida que contemplaba 40 conciertos.

En aquel momento, Aerosmith explicó que había tomado la decisión de abandonar las giras como banda, aunque sus posteriores apariciones demostraron que el vínculo con los escenarios no estaba completamente terminado.

Ahora, el nuevo anuncio abre la posibilidad de una nueva etapa para Aerosmith. La presencia de Steven Tyler en el video y la programación de los shows en Los Ángeles alimentan la expectativa por un regreso que todavía podría sumar más novedades.