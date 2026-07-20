AFA confirmó qué día llegan a Argentina los jugadores de la Selección

La delegación argentina emprendió este lunes 20 de julio su retorno al país tras finalizar la participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Luego del encuentro decisivo contra España en la ciudad de Nueva York, el grupo inició el traslado de regreso en un vuelo chárter que tiene previsto aterrizar en Buenos Aires cerca de las 17 horas. Sin embargo, el plantel no llegará completo ya que diversos integrantes se dirigieron a otros destinos desde territorio norteamericano para sumarse a sus equipos o disfrutar días libres.

A través de un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino detalló la logística del viaje. La entidad explicó que "algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17".

Debido a estas ausencias, se anticipa que no se realizarán caravanas ni celebraciones masivas, especialmente considerando que figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes lucieron zapatillas especiales en homenaje al capitán, probablemente permanezcan en el país donde residen actualmente.

La institución también difundió un extenso mensaje de gratitud hacia los hinchas. En el texto, manifestaron que "la Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final".

Sobre el vínculo emocional con la gente, el comunicado añadió que "el cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos".

A pesar de no haber obtenido el trofeo, la entidad remarcó que "cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado".

El mensaje institucional concluyó con palabras de reconocimiento ante el esfuerzo compartido y el futuro del equipo. El organismo cerró su misiva diciendo "gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".