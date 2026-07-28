Eduardo Coudet recibió una buena noticia antes del próximo compromiso de River en el Torneo Clausura. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió levantar la sanción que pesaba sobre el entrenador y quedó habilitado para dirigir este miércoles frente a Gimnasia de La Plata, por la segunda fecha del campeonato.

El Chacho había sido suspendido luego de la final del Torneo Apertura ante Belgrano, donde realizó fuertes reclamos contra el árbitro Yael Falcón Pérez por una jugada polémica que terminó influyendo en el desarrollo del encuentro.

Por esa sanción, Coudet no pudo estar en el debut del Millonario ante Barracas Central, partido que terminó con derrota de River por 1-0. En aquella oportunidad, quien estuvo al frente del equipo fue su ayudante de campo Ariel Broggi, incorporado al cuerpo técnico durante este semestre.

A través de un boletín oficial, la AFA comunicó la decisión de dar por cumplida la suspensión del técnico: “Se le da por cumplida la sanción al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art.25 del Código Disciplinario”, indicó el organismo.

El episodio que derivó en la sanción ocurrió durante la final del Torneo Apertura ante Belgrano. Coudet cuestionó una decisión de Falcón Pérez luego de un penal sancionado a pocos minutos del cierre, que terminó en el empate parcial 2-2. Tras el partido, el entrenador también manifestó su enojo por el arbitraje en un encuentro que finalmente coronó campeón al conjunto cordobés.

Con la suspensión levantada, Coudet volverá a ocupar su lugar en el banco de suplentes y tendrá la misión de revertir el presente de River, que llega al duelo ante Gimnasia con dos derrotas consecutivas y la necesidad de encontrar una reacción en el inicio del Torneo Clausura.

El encuentro ante el Lobo será una nueva oportunidad para que el entrenador comience a plasmar su idea en el equipo y busque recuperar la confianza de un plantel que apunta a ser protagonista durante la segunda mitad de la temporada.