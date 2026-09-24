La AFA pondrá a la venta desde las 18 de este jueves 24 de septiembre las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. El encuentro será el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental y las localidades se comercializarán exclusivamente a través de Deportick.

La popular tendrá un valor de $90.000, mientras que la platea más cara llegará a $480.000. También habrá una tarifa de $29.000 para menores de entre 3 y 10 años que ingresen a popular; en plateas, desde los 3 años deberán abonar el precio completo.

La venta estaba prevista originalmente para el martes 22, pero la AFA decidió postergarla 48 horas. Cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas generales y deberá estar registrado en la plataforma antes de realizar la operación.

Cuánto cuesta ver la despedida de Messi

La Platea Alta Sívori y Centenario costará $180.000. Las Plateas Medias Sívori y Centenario y las Altas San Martín y Belgrano tendrán un precio de $320.000.

Las Plateas Bajas San Martín y Belgrano se venderán a $450.000, mientras que las Medias de esos sectores alcanzarán los $480.000. A los valores se añadirá el costo de servicio correspondiente.

Las personas con discapacidad deberán gestionar previamente su entrada mediante Deportick. Quienes no hayan realizado el trámite y retirado el ticket con anticipación no podrán ingresar directamente el día del encuentro.

Messi tendrá su último partido con la Selección

El amistoso frente a Benín marcará la despedida de Messi de la Selección Argentina. La AFA confirmó que el capitán se incorporará para participar específicamente del encuentro del 6 de octubre, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Será la presentación número 208 del rosarino con la camiseta albiceleste. Hasta el momento acumula 125 goles y 65 asistencias en el seleccionado mayor.

Antes de la despedida, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental. Messi solamente estará disponible para el último de los tres amistosos.