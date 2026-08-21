El primer caso de mpox registrado en San Juan durante 2026 tuvo su origen en un viaje al exterior. Según confirmó la jefa de Epidemiología provincial, Liliana Bertoni, la persona afectada se contagió fuera del país, por lo que el caso fue clasificado como importado.

La persona, mayor de edad, consultó posteriormente por lesiones en la piel que resultaron compatibles con mpox. Ante la sospecha, el profesional que la atendió realizó la notificación correspondiente y se activó el proceso de vigilancia epidemiológica.

La confirmación llegó luego de que se analizara una muestra de las lesiones mediante una PCR en el laboratorio de Virología de referencia que funciona en el Hospital Rawson. El resultado estuvo disponible en aproximadamente 24 horas.

Por cuestiones de confidencialidad, las autoridades no informaron el sexo del paciente. Bertoni aclaró que el antecedente de viaje al exterior permitió determinar que no se trataba de un contagio adquirido en San Juan.

En Argentina no existe circulación endémica de mpox y, según explicó la funcionaria, la mayoría de los casos registrados durante 2026 también presentaron antecedentes de viajes internacionales.

Una vez confirmado el diagnóstico, Epidemiología comenzó a identificar a las personas que habían tenido contacto estrecho con el paciente para controlar la posible aparición de síntomas.

La principal forma de transmisión de mpox ocurre mediante el contacto estrecho con las lesiones de la piel. También puede transmitirse por un contacto respiratorio cercano o por objetos contaminados que hayan estado en contacto directo con las lesiones.

Los contactos que permanecen sanos no necesitan aislarse, aunque deben conocer los síntomas y someterse a un monitoreo periódico durante aproximadamente un mes. En el caso sanjuanino, ese seguimiento ya concluyó.

Hasta la semana epidemiológica 31, Argentina registraba 15 casos confirmados de mpox durante 2026, entre los que se encuentra el diagnóstico detectado en San Juan.