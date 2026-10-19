Afirman que hay milagros del papa Francisco para su canonización: el proceso que se debe seguir

La posibilidad de que el papa Francisco sea canonizado comenzó a tomar fuerza tras su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de 2025. A medida que transcurrieron los meses, aparecieron testimonios de fieles que atribuyen curaciones y otros acontecimientos extraordinarios a la intercesión del primer pontífice argentino.

Pero una cosa es la devoción popular y otra muy distinta el reconocimiento oficial de la santidad. Hasta el momento, no se ha anunciado la apertura formal de una causa de canonización de Francisco ni el reconocimiento de milagros atribuidos a su intercesión.

El camino está regulado por normas de la Iglesia Católica y contempla investigaciones sobre la vida del candidato, sus virtudes, los testimonios de los fieles y los posibles milagros.

Los presuntos milagros que se le atribuyen a Francisco

En abril de 2026, cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte del pontífice, la revista especializada Vida Nueva informó que personas de su entorno habían recibido testimonios sobre posibles favores obtenidos por su intercesión.

Según fuentes eclesiales consultadas por esa publicación, los primeros relatos comenzaron a llegar pocos días después de su fallecimiento. Entre ellos aparecieron testimonios de personas que aseguraban haberse recuperado de enfermedades después de encomendarse a Francisco.

Estos relatos, sin embargo, no equivalen a milagros reconocidos por la Iglesia.

Los llamados favores pueden incluir recuperaciones de salud, experiencias espirituales o situaciones personales que los creyentes relacionan con la intervención de una figura religiosa.

En un eventual proceso de canonización, estos testimonios podrían servir para acreditar la existencia de una devoción popular hacia Francisco. No obstante, para que una curación sea reconocida oficialmente como milagrosa se necesita una investigación específica que incluye documentación médica y evaluaciones de especialistas.

El caso del niño argentino que sobrevivió tras caer en una cisterna

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en Santiago del Estero, apenas cuatro días después de la muerte de Francisco.

El 25 de abril de 2025, Lionel Coronel Ventureira, un niño de dos años de la localidad de Los Telares, cayó accidentalmente en una cisterna con agua de aproximadamente dos metros de profundidad.

Cuando fue rescatado, presentaba un cuadro grave y debió recibir atención médica de urgencia.

Su madre, Romina Ventureira, contó que durante el traslado en ambulancia hacia un centro de mayor complejidad comenzó a rezar desesperadamente por la vida de su hijo.

Según su testimonio, mientras oraba imaginó al papa Francisco y le pidió que intercediera ante Dios para que el pequeño sobreviviera.

Lionel comenzó a mostrar signos de recuperación durante el traslado y posteriormente recibió atención en otros centros de salud. Finalmente pudo regresar a su casa sin las secuelas que inicialmente se temían.

El médico Ricardo García Villaverde, que intervino en su atención, manifestó su sorpresa por la evolución del niño y describió su supervivencia como un milagro.

La historia adquirió relevancia dentro de la comunidad religiosa, aunque no existe un reconocimiento oficial de que la recuperación haya sido consecuencia de la intercesión de Francisco.

El propio obispo de Añatuya, monseñor José Luis Corral, se refirió públicamente al caso en mayo de 2025.

El religioso valoró la experiencia de la familia y explicó que la Iglesia dispone de procedimientos rigurosos para determinar si un acontecimiento puede considerarse milagroso.

También aclaró que no estaba realizando una declaración institucional sobre el episodio y que desconocía si sería investigado formalmente.

Por lo tanto, el caso de Lionel constituye un testimonio de fe que podría ser considerado en el futuro, pero no una prueba de santidad aceptada por el Vaticano.

¿Qué necesita Francisco para convertirse en santo?

La Iglesia Católica establece distintas etapas antes de reconocer oficialmente la santidad de una persona.

El procedimiento comienza con una investigación sobre su vida, sus escritos y los testimonios de quienes la conocieron.

Cuando se abre formalmente una causa, el candidato recibe la denominación de Siervo de Dios.

Posteriormente, si la Iglesia determina que practicó las virtudes cristianas en un grado considerado heroico, puede ser declarado Venerable.

El siguiente paso es la beatificación. En los procesos ordinarios de personas que no murieron como mártires, se requiere el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión.

Para llegar a la canonización, que implica su proclamación como santo de la Iglesia universal, normalmente se exige un segundo milagro ocurrido después de la beatificación.

Las investigaciones pueden incluir evaluaciones de médicos, teólogos y otras autoridades eclesiásticas. En el caso de las curaciones, se analiza si fueron completas, duraderas y científicamente inexplicables.

El reconocimiento final depende de las autoridades de la Iglesia y de la aprobación del Papa.

¿Cuándo podría comenzar la canonización del papa Francisco?

Uno de los principales requisitos está relacionado con el tiempo transcurrido desde la muerte del candidato.

Las normas establecen que deben pasar al menos cinco años desde el fallecimiento para solicitar formalmente la apertura de una causa de canonización.

Como Francisco murió el 21 de abril de 2025, el plazo ordinario se cumpliría el 21 de abril de 2030.

Sin embargo, existe una excepción: el Papa puede autorizar que el procedimiento comience antes.

El antecedente más conocido es el de Juan Pablo II, fallecido el 2 de abril de 2005. Su sucesor, Benedicto XVI, dispensó el período de espera y permitió que la causa se abriera ese mismo año.

Juan Pablo II fue beatificado en 2011 y canonizado en 2014 por el propio Francisco.

También existen procedimientos extraordinarios que permiten dispensar determinados requisitos, aunque no constituyen la regla general.

En el caso de Bergoglio, cualquier decisión de adelantar el proceso dependería del actual pontífice, León XIV. Hasta ahora no se ha comunicado una medida de ese tipo.

El legado del primer papa argentino

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, convirtiéndose en el primer pontífice procedente de América y el primero perteneciente a la Compañía de Jesús.

Durante sus doce años al frente de la Iglesia Católica impulsó iniciativas relacionadas con la atención a los sectores más vulnerables, el diálogo entre religiones, el cuidado del ambiente y la reforma de distintas estructuras eclesiásticas.

Entre los documentos más importantes de su pontificado se encuentran Laudato si', dedicada al cuidado de la casa común, y Fratelli tutti, centrada en la fraternidad y la amistad social.

Francisco también fue responsable de la canonización de numerosos fieles, entre ellos Juan Pablo II y Juan XXIII, proclamados santos en una misma ceremonia celebrada en abril de 2014.

Ahora, tras su muerte, es su propia figura la que comenzó a generar expectativas entre quienes consideran que debería recibir ese reconocimiento.

Por el momento, la posibilidad de que Francisco sea declarado santo permanece abierta, pero no existe una decisión oficial ni un plazo establecido para su canonización.

Los testimonios sobre presuntos milagros pueden alimentar la devoción hacia su figura, aunque solo una investigación formal permitirá determinar si alguno reúne las condiciones exigidas por la Iglesia.

La eventual santidad del primer papa argentino dependerá de un procedimiento que todavía no comenzó oficialmente y cuyo resultado no puede anticiparse.