Después de dos años, una imagen de la Virgen Rosa Mística volvió a presentar lágrimas que parecen sangre en la localidad de Metán, al sur de Salta. El episodio ocurrió durante la noche del martes en el pequeño oratorio que funciona en la vivienda de Rosana Mendoza, propietaria de la figura.

Según relató la mujer a medios locales, un nene había estado en el lugar rezando por su salud. Después de que el chico se retiró, Mendoza se acercó a observar la imagen y descubrió nuevamente rastros rojizos en su rostro.

“Estaba un niño orando y cuando se fue observé anoche que la Virgen volvió a derramar lágrimas que parecen sangre”, contó. La mujer señaló que eran aproximadamente las 21:30 cuando advirtió que la cara de la figura estaba cubierta.

“Esto no deja de sorprendernos porque pasaron dos años desde la última vez que lloró”, expresó Mendoza, en referencia al antecedente más reciente, registrado en julio de 2024.

La historia de la imagen

La pequeña figura pertenece a la familia Frías-Mendoza y permanece en un oratorio ubicado en la calle San Lorenzo de Metán. Está realizada en yeso y mide aproximadamente 50 centímetros.

De acuerdo con el relato de la familia, el primer episodio ocurrió el 5 de abril de 2017, cuando observaron por primera vez que de los ojos de la imagen parecía brotar un líquido que luego cubría de rojo su rostro.

Desde entonces, los supuestos fenómenos se repitieron en distintas oportunidades. En algunos casos, los integrantes de la familia describieron lágrimas rojizas, mientras que en otros episodios aseguraron haber observado un líquido cristalino.

El último antecedente había ocurrido en julio de 2024. En aquella ocasión, Mendoza contó que había encendido una vela y rezado frente a la Virgen para pedir por la aparición de Loan Peña y otra niña que permanecían desaparecidos. Horas después, según su testimonio, encontró nuevamente manchas similares a lágrimas de sangre en el rostro de la imagen.

Sin reconocimiento oficial de la Iglesia

El nuevo episodio volvió a generar repercusión entre los vecinos de Metán y quienes se acercan al domicilio para observar la figura. Sin embargo, la Iglesia de Salta no realizó hasta el momento un reconocimiento oficial de estos hechos como fenómenos sobrenaturales.

Por ahora, el supuesto llanto de la Virgen Rosa Mística permanece como un fenómeno atribuido por la familia a la imagen y que volvió a despertar sorpresa en la comunidad salteña.