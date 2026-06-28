África y Sudamérica, las confederaciones que superaron a Europa

La primera etapa de la Copa del Mundo 2026 finalizó con una marcada tendencia que posiciona a los equipos de África y Sudamérica por encima de los representantes europeos en términos de efectividad. Mientras Francia mantiene un ritmo goleador elevado, otras potencias de Europa como España, Alemania y Portugal mostraron dificultades para adaptarse al certamen disputado en suelo americano. En este contexto, el entrenador Roberto Martínez expresó conmovido que "Queremos ganar el Mundial por él" en relación al futbolista Diogo Jota.

En el desglose por confederaciones, el continente africano alcanzó un 90 por ciento de efectividad con 9 clasificados de 10 participantes. Los equipos que avanzaron a los 16vos de final son Sudáfrica, Marruecos, Costa de Marfil, Egipto y Cabo Verde como segundos, junto a República Democrática del Congo, Ghana, Argelia y Senegal como mejores terceros. Esta región destaca también en las tribunas con la presencia de Lumumba en México, quien no pudo ingresar a Estados Unidos por falta de visa. Este presente parece reflotar lo expresado por Carlos Bilardo en los años 90 cuando aseguró que "El futuro del fútbol está en África" para describir el potencial de aquella zona.

Sin embargo, la delegación de Cabo Verde enfrenta un escándalo extradeportivo ya que investigan a su capitán por una denuncia de violación. Por otro lado, la Selección Argentina, que junto a México y Francia terminó con puntaje ideal, disfruta de un breve descanso otorgado por Lionel Scaloni antes de enfrentar a los africanos. Los hinchas argentinos ya eligieron una nueva canción como heredera del éxito Muchachos para acompañar al equipo nacional.

Sudamérica registró un 83 por ciento de éxito. Argentina, Colombia y Brasil lideraron sus zonas, mientras que Ecuador y Paraguay accedieron como mejores terceros tras batacazos como el triunfo ecuatoriano ante Alemania. La única baja fue Uruguay, que terminó con 2 puntos y sufrió la rotura de ligamentos de Manuel Ugarte en el choque contra España. Por su parte, la UEFA clasificó a 13 de sus 16 representantes, logrando un 81 por ciento. Suiza, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia e Inglaterra ganaron sus grupos, seguidos por Noruega, Austria, Portugal y Croacia en segundo lugar, y Bosnia con Suecia como terceros. Escocia, Chequia y Turquía quedaron fuera de competencia.

La Concacaf logró que el 50 por ciento de sus equipos sigan en carrera. Los tres anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, consiguieron el pase, aunque solo los dos primeros ganaron sus grupos. Curazao sumó un punto, mientras que Haití y Panamá se despidieron sin unidades. El desempeño más bajo fue el de Asia, que apenas clasificó al 22 por ciento de sus países con Japón y Australia como sobrevivientes. Arabia Saudita, Irak, Qatar, Jordania y Uzbekistán quedaron últimos. Nueva Zelanda también quedó eliminada. Los cruces de 16vos incluyen España contra Austria, Croacia frente a Portugal y el duelo entre Canadá y Sudáfrica que abrirá la llave.