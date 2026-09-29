Agarraron a Icardi infraganti con una modelo cordobesa con la que hubo historia

El delantero volvió a quedar en el centro de la polémica luego de una fallida maniobra en sus redes sociales que no pasó inadvertida. Durante el fin de semana de su aniversario con Eugenia Suárez, el jugador del Galatasaray volvió a interactuar con una vieja conocida, la modelo Rocío Galera, con quien ya se lo había vinculado en el pasado cuando aún compartía su vida con Wanda Nara. La situación escaló rápidamente cuando varios usuarios notaron los me gusta que el deportista distribuyó en una historia destacada y en una publicación reciente de la cordobesa.

A pesar de que los corazones duraron pocos minutos visibles antes de ser retirados, las capturas de pantalla comenzaron a circular con velocidad. La propia Rocío Galera rompió el silencio para confirmar el hecho y asegurar que el fin de semana Mauro le puso me gusta en una historia destacada y en una publicación, pero después lo sacó aunque la gente llegó a ver. Este gesto generó un fuerte distanciamiento con la China Suárez, quien prefirió no hacer ninguna mención sobre la fecha especial de la pareja y optó por un absoluto silencio digital ante el desplante.

El episodio provocó una nueva crisis en el entorno del futbolista, sumando un capítulo más a la lista de idas y vueltas mediáticas. La reacción de la actriz no se hizo esperar en el plano privado, donde trascendió que el malestar es total tras este desliz virtual. La modelo cordobesa, por su parte, evitó profundizar en si existió algún contacto posterior, limitándose a certificar que la alerta de las redes sociales existió y que el delantero intentó borrar las huellas sin éxito.