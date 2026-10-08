Agarraron a Sofi Martínez junto a un hombre en la despedida de Messi

Sofi Martínez protagonizó un cruce muy especial con un hombre durante la transmisión de Telefe en el marco del partido homenaje a Lionel Messi. La periodista compartió espacio frente a las cámaras y despertó el interés del público con una conversación relajada sobre el plantel nacional.

La señal PrimiciasYa exhibió el material audiovisual donde la comunicadora dialogaba de forma cercana con este hombre. En ese contexto, la postura de la cronista no pasó desapercibida, ya que mantuvo gestos afectuosos y miradas constantes hacia su compañero mientras avanzaba la emisión del evento deportivo.

Desde el piso del programa, Marina Calabró advirtió en directo el comportamiento de la periodista y expresó "Mirá cómo lo mira. Le mira la boca". La observación del panel remarcó el clima de cercanía que se percibió en pantalla entre la periodista y el hombre durante la cobertura.