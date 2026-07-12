

En una situación de emergencia, ocurrido en un local comercial de la ciudad, un agente policial del Cuerpo de Vigilancia, logró reanimar a una beba de dos años de edad. Como el hecho crítico de descompensación de la nena era urgente, fue trasladada al hospital.

El hecho ocurrió a las 18:20 hs del sábado 11 de julio, cuando personal del Cuerpo Especial de Vigilancia fue comisionado por el operador al local OnCity, ubicado en Laprida y Tucumán, por una emergencia médica.

Al llegar, el agente Nahuel Rodríguez encontró a la menor, semi inconsciente y con dificultades para respirar. Pese a que en el comercio se le realizaron maniobras de reanimación, la niña no respondía y la ambulancia demoraba en llegar.

Ante la urgencia, el oficial subinspector Diego Aballay dispuso el traslado inmediato al Hospital Rawson en el móvil, conducido por el cabo Lucas Vera. Durante el trayecto, el agente Rodríguez continuó con las maniobras de reanimación en la parte trasera del vehículo, junto a la madre de la menor, de 32 años.

Gracias a esas tareas, la niña de 2 años logró reaccionar antes de arribar al centro de salud. En el Hospital Dr. Guillermo Rawson, el personal médico terminó de estabilizarla. La pequeña quedó en observación y fuera de peligro, acompañada por su madre.

