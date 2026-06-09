El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) trabaja en la creación de su primera banda de música, un viejo anhelo que empieza a materializarse gracias al esfuerzo del personal y a la colaboración interinstitucional. La idea de las autoridades es presentarla el Día del Agente Penitenciario. "Es algo histórico para el Servicio Penitenciario, lo cual nunca lo tuvo", destacó el director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez, a DIARIO HUARPE.

El funcionario explicó que la iniciativa demanda una labor sumamente minuciosa y un gran compromiso. "Se trabajó mucho con respecto a eso, es un trabajo muy a pulmón que se está llevando a cabo con gente que nos está colaborando ad honorem", señaló, al tiempo que remarcó el excelente clima que se vive intramuros por este proyecto: "Es muy lindo el trabajo que se está desarrollando, el personal está muy entusiasmado".

Si bien el objetivo principal es consolidar el cuerpo musical de cara al año próximo, la dedicación de los efectivos podría adelantar los plazos para una fecha muy especial para la fuerza. "Estamos en el proceso, queremos ver a ver si para el 16 de julio, Día del Agente Penitenciario, podemos presentarla. Intentamos ver si con las prácticas que se están llevando a cabo puede participar la banda en la formación", anticipó Suárez a este medio, aunque aclaró que es un proceso complejo guiado por maestros, ya que "no es nada fácil manejar un instrumento".

Un dato fundamental es que la agrupación estará compuesta en su totalidad por trabajadores de la institución. "Sí, todo va a ser personal del Servicio Penitenciario", confirmó el director. Aunque muchos de los agentes ya contaban con conocimientos musicales previos, Suárez advirtió que "este proceso de la banda de música es algo nuevo e innovador, tanto para ellos como para la institución".

Para que el proyecto tomara el impulso definitivo, fue vital la articulación con otras áreas de las fuerzas de seguridad locales. Hace aproximadamente un mes, la Secretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia de San Juan hicieron efectiva la donación de entre 7 y 8 instrumentos musicales. "Eso nos ayuda y fortalece más al equipo hoy de los agentes penitenciarios que van a incorporar a la banda de música", cerró Suárez, valorando un gesto que acorta las distancias para que el Penal sume, finalmente, sus propios acordes a los actos oficiales.