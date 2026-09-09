Agostina Vega habría sido entregada como pago por una deuda de su madre

La investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años en la capital cordobesa sumó un testimonio que busca modificar el rumbo del expediente. Claudio Barrelier, el principal imputado por el homicidio de la menor, amplió su testimonio ante el fiscal Raúl Garzón y expuso un relato diferente sobre lo ocurrido la noche del hecho. Durante la audiencia, el detenido apuntó de manera directa contra la madre de la víctima y afirmó que la menor habría sido entregada "en garantía" debido a un presunto saldo pendiente vinculado a la venta de estupefacientes.

En su exposición, Barrelier admitió por primera vez de forma oficial que la joven permaneció dentro de su vivienda ubicada en el barrio Cofico por un lapso aproximado de 30 o 40 minutos, aunque rechazó de forma categórica haber cometido el crimen. De acuerdo con sus palabras, la adolescente se retiró del lugar por sus propios medios y abordó un automóvil Volkswagen Gol de color rojo. Este planteo choca de manera frontal con la reconstrucción que mantiene la Fiscalía, cuyos peritajes señalan que la chica ingresó al domicilio a las 22.55 y jamás salió con vida de esa propiedad.

El punto central de la argumentación defensiva derivó hacia un supuesto conflicto económico derivado del comercio de drogas. Según los dichos del acusado, la obligación financiera afectaba a la madre de la menor, Melisa Heredia, en conjunto con Osvaldo Fassetta, quien resulta ser amigo de Barrelier y también se encuentra privado de la libertad en el marco de este proceso judicial.

El letrado Carlos Argüello, al asumir la representación legal del imputado, manifestó que los acreedores que reclamaban la suma monetaria habrían demandado la entrega de la joven como resguardo para asegurar el pago del compromiso exigido.

Al ser indagado puntualmente sobre si el homicidio de la adolescente representaba una consecuencia directa de ese pasivo ligado a las sustancias ilícitas, el abogado patrocinante aseveró "Debían plata, exactamente". El profesional añadió que en la exposición formal ante la Justicia se aportaron precisiones relativas a intercambios telefónicos, intimidaciones previas y montos dinerarios impagos.

Finalmente, el acusado remarcó que no integra ninguna estructura vinculada al tráfico de sustancias ilícitas y aseveró que tomó conocimiento del reclamo económico esa misma jornada. De igual manera, el escrito presentado salpicó a Fassetta, al señalar que la otra persona detenida conocía a la perfección el panorama planteado.