El feriado de este miércoles 9 de Julio, en el que se conmemora el Día de la Independencia, arranca muy positivo y tendrá condiciones ideales para participar de los actos oficiales, compartir reuniones familiares o realizar actividades al aire libre en la provincia de San Juan.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará sin lluvias y con temperaturas agradables para esta época del año. La temperatura mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C, lo que permitirá disfrutar de una tarde templada.

En cuanto al estado del cielo, durante la madrugada y la mañana permanecerá parcialmente nublado. Hacia la tarde se espera un incremento de la nubosidad, con cielo mayormente nublado, mientras que por la noche volverán a predominar las condiciones de cielo parcialmente nublado.

Respecto al viento, el organismo nacional informó que comenzará a soplar desde la mañana y se mantendrá durante el resto del día con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Predominarán las corrientes provenientes del sector sur y sudeste, sin registrarse ráfagas de consideración.

Además, el SMN indicó que la probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada, ya que el porcentaje de lluvias previsto se mantiene en 0%, lo que garantiza un día estable desde el punto de vista meteorológico.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa un descenso de las temperaturas mínimas. El viernes se espera una mínima de 2°C y una máxima de 15°C. En tanto, durante el fin de semana las temperaturas mínimas oscilarán entre los 2°C y 3°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 16°C y los 17°C, manteniéndose el tiempo estable y propio del invierno sanjuanino.