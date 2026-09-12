Un hombre y un adolescente fueron aprehendidos durante la tarde del viernes 11 de septiembre luego de un episodio de violencia ocurrido en el interior de Villa del Sur, donde dos personas resultaron agredidas. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Central, quienes localizaron a los sospechosos poco después del hecho, a partir de las características aportadas por los damnificados.

El episodio quedó caratulado como “Lesiones y amenazas”, con intervención de la UFI Flagrancia. La actuación contó con la participación del Ayudante Fiscal Francisco Montaño.

Según la información policial, el personal del móvil H-101 realizaba recorridas de prevención junto con el H-63 cuando recibió una comisión para dirigirse al interior de Villa del Sur, debido a que varios sujetos habrían agredido a una persona mayor de edad y a un menor. Además, se informó inicialmente sobre la sustracción de un teléfono celular marca Motorola, modelo Moto E6, de color azul.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a los damnificados y constataron que uno de ellos presentaba lesiones visibles en el rostro y un corte en la cabeza. La víctima relató a los policías que tanto él como su sobrino habían sido agredidos y que al menor le habían sustraído el teléfono celular.

A partir de los datos y las descripciones físicas aportadas, los uniformados iniciaron la búsqueda de los presuntos autores. Las tareas se extendieron por el sector hasta que los efectivos lograron identificar a dos personas que coincidieron con las características suministradas por las víctimas.

Los sospechosos fueron aprehendidos en la vía pública, sobre prolongación Chacabuco, en el interior de Villa Juan XXIII. Uno de ellos fue identificado como Jorge Luis Illanes, de 45 años, conocido con el apodo de “El Porteño”, quien quedó vinculado al Legajo caratulado “Lesiones y amenazas”.

El segundo aprehendido fue un adolescente de 17 años, conocido como “El Catita”, quien el pasado martes fue detenido en el mismo complejo hahabitacional por un hecho similar y fue entregado a sus padres, esta vez y debido a su edad nevamente por su situación quedó bajo intervención de la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia.

Durante el procedimiento, el personal policial mantuvo comunicación con la Base del Sistema Acusatorio y se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia respecto del hecho investigado.

En paralelo, los efectivos constataron que el adolescente Ferra Quiroga ya se encontraba vinculado a otro expediente judicial. Se trató del Sumario N° 45/26, caratulado “Robo agravado por ser poblado y en banda”, que contó con intervención del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia por disposición del doctor Jorge Toro.

Por esa situación, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras que Illanes quedó a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones iniciadas por las lesiones y amenazas.

La investigación continuó para determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió la agresión y establecer qué participación tuvo cada uno de los aprehendidos, además de avanzar sobre la denuncia vinculada con la presunta sustracción del teléfono celular.

El procedimiento estuvo a cargo del Oficial Ayudante Nicolás Andrade, junto con el cabo primero Gustavo Molina, el cabo Claudio Pelayes y la cabo Evelin Caseres, pertenecientes a la División Comando Radioeléctrico Central.