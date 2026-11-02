Agredieron y amenazaron de muerte a Morena Beltrán: “Un nivel de odio…”

Morena Beltrán sufrió una grave agresión y amenazas de muerte por parte de hinchas durante su trabajo periodístico en el partido entre Estudiantes de La Plata e Instituto. La reconocida comunicadora Morena Beltrán vivió momentos de extrema tensión cuando simpatizantes locales se apostaron frente a su cabina de transmisión para insultarla y amedrentarla con expresiones violentas. En este primer párrafo se destaca la presencia de Morena Beltrán como protagonista principal del hecho que conmocionó al ámbito deportivo nacional.

El repudiable episodio ocurrió en el estadio del Pincha donde Morena Beltrán realizaba su labor habitual como comentarista deportiva en vivo. Según detalló la propia periodista Morena Beltrán el grupo agresor estaba compuesto por diversas personas incluyendo adultos y jóvenes que cruzaron todos los límites éticos. Ante esta situación Morena Beltrán intentó poner un freno pacífico debido al clima caldeado por las decisiones arbitrales y relató: “Se pararon delante de la puerta de la cabina. Me hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar”.

La cronista Morena Beltrán también describió que en la agresión participó “gente grande, chicos que podrían ser mis hermanos, una mujer que tranquilamente podría haber sido mi mamá”. Tras el grave incidente Morena Beltrán reflexionó sobre las dificultades cotidianas que enfrenta para ejercer el periodismo en el fútbol argentino actual. En ese sentido manifestó: “Es muy difícil hablar del fútbol argentino, es muy difícil. Intenté hacer periodismo desde un lugar ético, pero nada es suficiente. Y a mí me angustia”.

Finalmente Morena Beltrán explicó que algunos hinchas le pidieron disculpas pero advirtió sobre la gravedad del contexto actual. Al respecto concluyó: “Entiendo que hoy está al límite y no existe perder en el fútbol argentino. Nos pasó con la final del mundo”. De esta manera la comunicadora ratificó su profunda preocupación por el nivel de violencia desmedida que impera en los estadios del país.