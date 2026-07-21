Un hombre de 29 años fue detenido este lunes por la tarde en el departamento Rivadavia luego de protagonizar un violento episodio en una vivienda de Marquesado. Según denunció su padre, el acusado lo empujó, lo insultó y provocó daños en muebles del interior de la casa. Tras el incidente, el sospechoso abandonó el domicilio y fue localizado por efectivos policiales en inmediaciones de avenida Libertador.

El hecho se registró alrededor de las 17:23, en una propiedad ubicada sobre callejón Tello, en la zona conocida como Finca Los Abuelos. Hasta ese lugar se dirigió personal policial luego de recibir un aviso sobre la presencia de un hombre que se encontraba agresivo.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a Juan Antonio Peñaloza, de 79 años, quien manifestó que su hijo, Ezequiel Maximiliano Peñaloza, de 29 años, había protagonizado un violento episodio dentro de la vivienda. De acuerdo con la denuncia, el joven lo había empujado e insultado y también había dañado distintos muebles del inmueble.

Según la información incorporada a las actuaciones, el denunciante señaló además que su hijo atravesaba un tratamiento y que aparentemente se encontraba bajo los efectos del consumo de sustancias al momento del episodio.

Cuando los policías llegaron al domicilio, el acusado ya no se encontraba allí. Por ese motivo, los uniformados solicitaron las características del sospechoso e iniciaron una recorrida por las inmediaciones para intentar localizarlo.

La búsqueda permitió encontrarlo sobre avenida Libertador. Al momento de ser entrevistado, el hombre se mostró agresivo y comenzó a agredir verbalmente al personal policial. Ante esa situación, los efectivos procedieron a su aprehensión con la colaboración de personal de las comisarías 34ª y 38ª.

A partir del procedimiento, se estableció comunicación con personal de la Unidad de Abordaje Territorial. El referente de turno, el doctor Jorge Salinas, tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las comunicaciones correspondientes con la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Posteriormente, el ayudante fiscal de Flagrancia, doctor Martín Morando, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia. El hombre quedó vinculado a una causa por presuntas amenazas, en el marco de la intervención de la UFI Flagrancia.