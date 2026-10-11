El Paso Internacional de Agua Negra volvió al centro de la agenda entre San Juan y Coquimbo, pero más allá del proyecto del túnel binacional existe una obra concreta que Chile todavía tiene pendiente. Del lado trasandino quedan aproximadamente 44 kilómetros sin pavimentar entre La Laguna y el límite internacional, cuya ejecución demandaría alrededor de US$330 millones.

El Gobierno Regional de Coquimbo volvió a plantear ante el Ministerio de Obras Públicas de Chile la necesidad de establecer una hoja de ruta para completar la Ruta 41-CH. El objetivo es mejorar las condiciones del corredor que conecta a la región chilena con San Juan.

La cifra cobra relevancia mientras Agua Negra vuelve a ganar protagonismo por el corredor bioceánico y el histórico proyecto del túnel. Sin embargo, la pavimentación de estos 44 kilómetros corresponde al camino actual y no implica el inicio de la construcción del túnel binacional.

44 kilómetros sin asfalto en Agua Negra

El tramo pendiente está entre La Laguna y el límite con Argentina, en plena zona cordillerana. Las autoridades de Coquimbo estiman que llevar el pavimento hasta la frontera demandaría cerca de US$330 millones, una inversión que supera la capacidad financiera del Gobierno Regional y requiere participación del Estado chileno.

El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, señaló que la infraestructura de alta montaña continúa siendo una de las principales limitaciones para desarrollar Agua Negra como alternativa de conexión con Argentina. Por eso, pidió al Ministerio de Obras Públicas una programación concreta.

Una mejora integral de la Ruta 41-CH permitiría elevar la seguridad vial, ampliar las posibilidades operativas del paso y preparar el corredor para un eventual crecimiento del intercambio comercial entre San Juan y Coquimbo.

Durante la temporada 2025-2026, Agua Negra registró 73.317 cruces entre ambos países. Ese movimiento mostró el peso turístico de una ruta que conecta a los sanjuaninos con La Serena y Coquimbo, pero también las limitaciones de la infraestructura de alta montaña.

El clima sigue condicionando el paso

Vialidad de Chile mantiene trabajos sobre la Ruta 41-CH para recuperar la conectividad luego del invierno y avanzar con la futura habilitación del Paso de Agua Negra.

A comienzos de octubre, las máquinas habían alcanzado el kilómetro 177, aunque una nueva precipitación dejó cerca de 40 centímetros de nieve en sectores de alta cordillera y obligó a intervenir nuevamente parte del camino despejado.

Completar el pavimento no eliminaría por sí solo esos problemas, pero permitiría mejorar el estándar de una conexión que cada temporada depende de tareas de conservación, despeje y mantenimiento antes de quedar habilitada.

No es lo mismo que el Túnel de Agua Negra

La pavimentación de la Ruta 41-CH debe diferenciarse del Túnel de Agua Negra, una iniciativa binacional de casi 14 kilómetros pensada para atravesar la cordillera y consolidar una conexión permanente entre Argentina y Chile.

Mientras el túnel continúa sin fecha de construcción, la discusión del lado chileno también está puesta en mejorar la infraestructura existente. El Consejo Regional de Coquimbo ya había definido a Agua Negra como una prioridad estratégica.

Así, detrás del renovado interés por el futuro túnel existe un desafío más inmediato sobre el actual Paso de Agua Negra: conseguir alrededor de US$330 millones para completar los 44 kilómetros que todavía faltan pavimentar del lado chileno.