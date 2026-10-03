Una fuerte tormenta de nieve obligó este sábado a suspender temporalmente los trabajos de despeje que Vialidad Nacional realiza sobre la Ruta Nacional 150, en el corredor del Paso Internacional por Agua Negra. El fenómeno comenzó durante las primeras horas de la mañana y estuvo acompañado por ráfagas de viento de gran intensidad y temperaturas extremadamente bajas.

Ante las condiciones registradas en la alta cordillera, el personal técnico y operativo que se encontraba trabajando en la zona debió replegarse hacia sectores más bajos como medida preventiva. Según informó Vialidad Nacional, la decisión también buscó evitar posibles daños en la maquinaria pesada utilizada para despejar la traza.

Gentileza Vialidad Nacional.

La tormenta frenó las tareas

El ingreso del temporal se produjo alrededor de las 7 de este sábado. La combinación de nieve, viento y bajas temperaturas generó condiciones que impedían continuar con las labores de manera segura.

Por este motivo, los trabajos previstos en los sectores de San Javier y El Arenal quedaron suspendidos de manera temporal mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La interrupción no significa el abandono de las tareas. Los equipos permanecerán bajo un esquema de guardia permanente para poder regresar a los sectores más altos de la ruta cuando el clima permita retomar las operaciones.

Trabajo permanente en la Ruta 150

Vialidad Nacional indicó que los operarios continuarán con la modalidad de guardia de lunes a lunes, incluyendo el fin de semana, con el objetivo de avanzar con el despeje de la ruta apenas las condiciones lo permitan.

Las tareas forman parte del operativo que busca recuperar la transitabilidad del corredor internacional hacia el Paso de Agua Negra, actualmente afectado por la acumulación de nieve propia de la temporada invernal.

El organismo señaló que el avance hacia las zonas de mayor altura dependerá de la evolución del tiempo y de que existan condiciones seguras para el personal y la maquinaria.

Agua Negra continúa cerrado

Mientras continúan los trabajos, el Paso Internacional por Agua Negra permanece cerrado al tránsito general.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona y mantenerse informados mediante los canales oficiales antes de intentar circular por el corredor.

La evolución de las condiciones meteorológicas será determinante para establecer cuándo podrán retomarse las tareas de despeje en San Javier, El Arenal y los sectores más altos de la Ruta Nacional 150.