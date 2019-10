Aguad afirmó que Cambiemos "se consolidó definitivamente" con el "liderazgo" de Macri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó hoy que en la elección de ayer, en la que Alberto Fernández le ganó al presidente Mauricio Macri en primera vuelta, Cambiemos "se consolidó definitivamente" con el "liderazgo muy importante" del líder de la coalición.



Además, Aguad dijo que confía "mucho en el Presidente que viene", Alberto Fernández, para continuar esta "confianza" que construyó el jefe de Estado.



"Si hay algo que dejó la elección de ayer fue la consolidación definitiva de Cambiemos, me parece que el que no se dé cuenta de eso está perdiendo el tiempo; ayer renació de una manera increíble Cambiemos y el radicalismo y los partidos que forman esta coalición de gobierno son conscientes de ello", dijo Aguad, en declaraciones a Télam antes de participar de la reunión de gabinete.



Acerca del presidente electo, Aguad dijo que para que "haya inversiones" en el país "hace falta que haya confianza para los que invierten, y si no se generan las reglas de juego necesarias para que esa confianza exista la Argentina seguirá a los tumbos como hasta ahora; pero yo confío mucho en el presidente que viene y Macri construyó una confianza que hace mucho no había en el país".



En esa línea, el funcionario elogió el liderazgo de Macri. "No tengo dudas lo que ha hecho Macri en este mes y medio final; se puso a la Argentina al hombro, salió a recorrer el país y ha construido un liderazgo muy importante", expresó.



Además, sostuvo que "es la primera vez que el peronismo va a gobernar el país con un equilibrio en ambas cámaras como el que va a haber ahora, eso no se ha dado nunca en la historia", en referencia a que ambos partidos están casi igualados en el Parlamento y el Frente de Todos deberá negociar con otras bancadas el quórum.



Aguad evaluó que ese es "otro activo que le dejamos a la sociedad, un partido en condiciones de gobernar que ha equilibrado el poder".



Respecto de la reunión de hoy entre Macri y Fernández, para analizar la transición de gobierno, sostuvo que "el país necesita una muy buena reunión y una muy buena transición".



Consultado si ese encuentro puede ayudar a superar la grieta en la sociedad, Aguad sostuvo a esta agencia que "es muy difícil que el país pueda avanzar con esta diferencia enorme que hay entre los sectores políticos y la sociedad, fundamentalmente".