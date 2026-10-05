Argentina comenzó el Mundial femenino senior de hockey sobre patines con una victoria por 5 a 1 frente a Suiza, aunque el resultado no ocultó una de las principales dificultades del debut: el estado de la pista. Luciana Agudo, capitana de la Selección, habló en exclusiva con Maximiliano Maldonado, enviado especial de GRUPO HUARPE en Asunción, y aseguró que el equipo no pudo mostrar todo lo trabajado durante la preparación.

“Obviamente no pudimos demostrar lo que hemos venido entrenando todo este tiempo”, reconoció Agudo después del encuentro. La jugadora explicó que las condiciones de la cancha complicaron especialmente el patinaje y obligaron a Argentina a adaptarse durante el desarrollo del partido.

“La verdad que nos costó un montón, o sea, no se puede patinar directamente acá”, afirmó la capitana. Pese a esa dificultad, el seleccionado consiguió encontrar la manera de imponerse y comenzar el torneo con sus primeros tres puntos.

Agudo señaló que el inconveniente se sintió desde el comienzo del encuentro. “Siempre cuesta empezar y más con la cancha como está, pero pudimos adaptarnos de a poquito y entrar en el partido de a poco”, explicó.

Cambio de cancha y la mirada puesta en Francia

Para el próximo compromiso, Argentina tendrá un cambio de escenario que genera mejores expectativas dentro del plantel. Según contó Agudo, las referencias recibidas sobre la nueva pista son positivas.

“Los chicos de la Sub 19 son los que están jugando ahí y dicen que está buena, así que confiamos”, sostuvo.

Con Suiza ya atrás, la Selección puso inmediatamente la mirada en Francia. La capitana advirtió que será un desafío exigente por el crecimiento que mostró el conjunto europeo en los últimos años.

“Es un rival muy difícil. Francia viene mejorando un montón. Es un equipo joven que ya tiene muchos mundiales, así que va a ser muy complicado”, analizó Agudo, quien agregó que Argentina ya pudo observar a su próximo rival frente a España.

Más allá de las complicaciones que presentó el estreno, la aspiración argentina se mantiene intacta. “El objetivo está claro, siempre venimos a pelear por el título, así que hemos trabajado para eso”, cerró la capitana.