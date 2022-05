Aguinaldo 2022: en qué casos está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias

Entre finales de junio y principios de julio, los trabajadores asalariados del sector público y del privado deberán cobrar el aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC).

El desembolso de mediados de año corresponde a la primera cuota del SAC, el cual se paga en dos partes: en junio se cobra un 50% de la mejor remuneración percibida en los primeros seis meses del año, mientras que el otro 50% se paga a mediados de diciembre y tiene en cuenta el mejor sueldo del segundo semestre del año, incluyendo todos los conceptos.

El aguinaldo equivale a la doceava parte (1/12) del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante un año calendario y, según establece la Ley de Contrato de Trabajo, la primera cuota se debe pagar el mes entrante.

Aguinaldo 2022: suba del mínimo no imponible de ganancias

Con el fin de esclarecer las dudas que surgieron a partir de la reforma de ganancias del año 2021, la agencia NA compartió un listado de elementos a tener en cuenta para comprender el tratamiento del aguinaldo.

El tributarista Sebastián Domínguez dijo a la agencia citada que el SAC puede tener tres tratamientos:

Totalmente gravado

Totalmente exento

Parte exento y parte gravado

Para determinar el tratamiento del SAC, en primer lugar se debe establecer si el promedio de la remuneración y/o haber bruto mensual del período fiscal anual supera o no supera la suma del nuevo piso de ganancias, el cuál según anunció el Ministro de Economía Martín Guzmán, cerró en $ 280.792 brutos, valor actualizado acorde a la evolución de la inflación.

"Hoy lo que se está definiendo es aumentar el tope a partir del cual se tributa el impuesto a las ganancias desde los $ 225.937 actuales a $ 280.792 de remuneración bruta", informó el titular de Economía en una conferencia de prensa.

El titular del Palacio de Hacienda también resaltó la importancia de esta medida para los aumentos salariales a raíz de las nuevas paritarias cerradas, cuyas negociaciones fueron adelantadas, no se vean afectados por Ganancias en algunos casos.

Y añadió que la nueva actualización "implicará que 1,2 millón de trabajadores menos que en el 2019 tributen este impuesto", manteniendo el objetivo de que tan solo el 10% de los trabajadores se vean obligados a pagar el gravamen.

Aguinaldo 2022: En qué casos está alcanzado por el impuesto a las ganancias

En caso de que el promedio de la remuneración supere el nuevo piso, entonces el SAC está íntegramente gravado por el impuesto a las ganancias. En cambio, si el promedio mencionado no lo supera, entonces el SAC está exento hasta dicha suma.

Los conceptos se deben considerar independientemente del tratamiento que tengan en el impuesto a las ganancias: se van a considerar tanto los conceptos gravados como los exentos y no gravados por el impuesto a las ganancias. El único concepto que no debe ser considerado para establecer remuneración y/o haber bruto mensual es el SAC.

Cuando se paga la primera cuota del aguinaldo se conoce el promedio de la remuneración y/o haber bruto mensual de los meses que transcurrieron desde el 1 de enero hasta la fecha de su pago. Por lo tanto, para determinar el tratamiento debe tomarse ese promedio de la remuneración y/o haber bruto mensual de los meses que transcurrieron en el año y, en función de la misma, darle un tratamiento "provisorio" a la primera cuota.

¿A partir de cuando regirá la medida del nuevo piso?

Así, la medida se tomó con rapidez y, tal como informó el ministro de Economía frente a la Casa Rosada, esta "quedará efectiva a partir del 1° de junio" para los salarios devengados desde esa fecha.

"Como Estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia, sino remuneración", resaltó Guzmán.