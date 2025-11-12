Diciembre llega con una buena noticia para millones de jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del medio aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), que será depositado junto con los haberes del último mes del año.

El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados del SIPA, a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Estos grupos recibirán el aguinaldo y, en los casos que correspondan, el bono de refuerzo de $70.000, que continúa vigente como medida de apoyo ante la pérdida de poder adquisitivo.

Desde el organismo previsional remarcaron que este pago adicional “busca acompañar el poder adquisitivo de los adultos mayores y reforzar la economía familiar en un mes de alta demanda de consumo”.

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre. Por ejemplo, un jubilado que cobró un máximo de $300.000 entre julio y diciembre percibirá $150.000 como SAC. Si además le corresponde el bono de refuerzo, ese monto se sumará en el mismo depósito.

El calendario de pagos comenzará el 10 de diciembre y se extenderá hasta fin de mes, según la terminación del DNI. Los jubilados con el haber mínimo cobrarán entre el 10 y el 23 de diciembre, mientras que aquellos con ingresos superiores lo harán del 24 al 31 de diciembre.

El monto final del aguinaldo dependerá del incremento de haberes previsto para diciembre, que se calculará según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INDEC. De acuerdo con las estimaciones, la jubilación mínima rondará los $340.000, por lo que el aguinaldo sería cercano a $170.000.

De esta manera, un jubilado con la mínima podría superar los $500.000 en total entre el haber, el medio aguinaldo y el bono de refuerzo. Desde ANSES aclararon que el Sueldo Anual Complementario no aplica a asignaciones sociales como la AUH, AUE, Progresar o Tarjeta Alimentar, ya que no son remuneraciones sino transferencias asistenciales.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el monto exacto de cobro ingresando a www.anses.gob.ar o mediante la app Mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El Gobierno busca que el pago unificado del aguinaldo y el bono se concrete antes de fin de año, con el objetivo de garantizar liquidez y acompañar el consumo en las fiestas.