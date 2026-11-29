La jugadora de hockey Agustina "Agus" Albertario contó públicamente el episodio de acoso que sufrió durante años y que llegó a incluir situaciones presenciales durante concentraciones deportivas. La integrante de Las Leonas relató su experiencia en el programa PH: Podemos Hablar, emitido por Telefe, donde recordó las amenazas y el temor que le provocó conocer el vínculo familiar de quien la hostigaba.

Según contó, el acoso comenzó a principios de 2020 mediante correos electrónicos y mensajes en redes sociales. La situación escaló con el envío de material íntimo no consentido y amenazas después de que la deportista realizara una denuncia, por la que consiguió una medida perimetral.

El mensaje que encontró debajo de su puerta

Uno de los episodios que más la impactó ocurrió durante una concentración del seleccionado argentino, cuando el acosador consiguió dejar un mensaje debajo de la puerta de su habitación. La frase escrita fue "Cuidate, cachorra", un hecho que incrementó el miedo que ya sentía por el hostigamiento.

Albertario explicó que el hombre era oriundo de Mar del Plata y que había comenzado a contactarla durante los viajes que realizaba el equipo a esa ciudad para entrenar. Al principio recibió correos electrónicos extensos que decidió ignorar, pero con el tiempo las comunicaciones se volvieron cada vez más invasivas.

El vínculo familiar que aumentó su preocupación

La jugadora también recordó que el agresor era hijo de un fiscal de relevancia en Mar del Plata, una circunstancia que le generó mayor preocupación. Según el relato publicado, el hombre construía fantasías sobre supuestos encuentros entre ambos y enviaba mensajes que incluían imágenes íntimas sin consentimiento.

El hostigamiento no quedó limitado al ámbito digital, sino que también tuvo episodios presenciales. La deportista contó que recibió amenazas vinculadas con la denuncia que había realizado en 2020.

Una situación que llegó a la Justicia

La situación derivó en una denuncia y en la obtención de una medida perimetral para proteger a Albertario. Su testimonio en televisión permitió conocer las distintas situaciones que atravesó durante ese período.

La integrante de Las Leonas compartió su experiencia en un espacio televisivo de conversación y puso en palabras una situación de hostigamiento que se extendió durante años. Su relato también expuso cómo el acoso puede trascender las redes sociales y llegar a espacios personales y laborales.