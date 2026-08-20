Agus Gandolfo, esposa de Lautaro, mostró su impresionante rutina de ejercicios

La influencer Agustina Gandolfo sorprendió a su comunidad virtual al publicar los detalles de su intensa rutina diaria de ejercicios de fuerza. La publicación mostró a la esposa del futbolista Lautaro Martínez vestida con un conjunto deportivo naranja de dos piezas, medias oscuras y una tobillera con peso en su pierna derecha, lista para encarar una jornada en el gimnasio orientada a trabajar tanto el tren inferior como el superior.

Al iniciar la grabación, Gandolfo compartió un mensaje claro sobre el enfoque de su jornada de entrenamiento y expresó “Es día de glúteos y brazos” para introducir los detalles del plan. La secuencia física incluyó ejercicios de hip thrust con series de 12, 10, ocho y seis repeticiones, aplicando un incremento progresivo de carga. Posteriormente, continuó la rutina con bíceps martillo de cuatro series de seis repeticiones, y bíceps en polea con cuatro series de ocho pasadas.

En la sección destinada al tren inferior, la planificación sumó prensa a una pierna con cuatro series de ocho repeticiones, y patada en polea de cuatro series de 10 movimientos. La rutina general se completó con trabajos de tríceps de tres series de 12 repeticiones, junto con abducciones de cuatro series de ocho movimientos. A través de este contenido, la creadora digital buscó promover el fortalecimiento físico general y su conocido lema personal que sostiene que “no hay glúteos sin bracitos”.

Más allá del gimnasio, la influencer también se refirió a sus hábitos alimentarios durante la temporada estival. “No paramos de comer pizza en verano. Pero acá va mi tip”, adelantó a sus seguidores antes de detallar su estrategia nutricional.

Su plan consiste en un método específico que ella misma describió al señalar “Como es un plan que estamos haciendo muy seguido, más de dos veces a la semana, y no estoy dispuesta a renunciar ni a quedarme mirando mientras los demás comen pizza, primero elijo un plato de pollo, pescado o carne con verduras, y después me como tres o cuatro porciones”.

Gandolfo justificó esta porción al aclarar que en Italia la masa es delgada y “En general, te comés siempre una sola” por persona. Asimismo, la deportista enfatizó la necesidad de mantener el bienestar y los encuentros sociales sin caer en restricciones severas. “Saben que siempre insisto en tomar decisiones inteligentes para poder seguir disfrutando de la vida en general, pero también de la vida social, que es parte de nosotros”, manifestó, para luego concluir que “Prefiero toda la vida el equilibrio en el día a día a después desesperarme por comerme todo ese ‘día libre’”.

Finalmente, al compartir una fotografía frente al espejo, dejó un mensaje reflexivo sobre la alimentación saludable y afirmó “Y no, para estar definida no tenés que dejar de comer. Tenés que educarte nutricionalmente y aprender a vivir en equilibrio”. Antes de concluir el contacto diario con su audiencia, la influencer prometió “Chau, me voy a dormir. En unos meses, cuando me dé la vida, abro mi cuenta de nutrición así no mezclo tanto” para anticipar sus planes futuros.