Agustín Campilongo se consagró ganador del 6° Campeonato de Baristas de San Juan y ahora tendrá un nuevo desafío: representar a la provincia en Tucumán. El joven de 24 años, integrante de RAIZAL, logró destacarse en una competencia que reunió a especialistas y aficionados del mundo del café.

La foto grupal de los ganadores y la organización en el final del evento. FOTO: GABRIEL FLORES / DIARIO HUARPE.

El certamen se realizó en el Centro Cultural Conte Grand y combinó la competencia de baristas con degustaciones, charlas sobre extracción y preparación profesional, bebidas de autor y un mercado gastronómico. La propuesta buscó, entre otros objetivos, visibilizar el talento local y fomentar la capacitación en el rubro gastronómico.

Ahora, después de quedarse con el título provincial, Campilongo llevará el nombre de San Juan a la instancia que se desarrollará en Tucumán.

Una competencia de técnica y creatividad

Estrella Aguilera, Agustín Campilongo y Máxima Irrazabal. FOTO: GABRIEL FLORES / DIARIO HUARPE.

Durante el campeonato, los participantes fueron evaluados por un jurado especializado que tuvo en cuenta distintos aspectos de las preparaciones: técnica, creatividad, balance sensorial, conocimiento del grano y calidad de la presentación.

Campilongo consiguió sobresalir en ese desafío y se quedó con el título que le permitirá avanzar a una nueva instancia. Su próximo objetivo será trasladar todo lo aprendido a Tucumán y medirse con representantes de otros lugares del país.

El segundo puesto quedó para Máxima Irrazabál, de Vereda Sur, y el tercer puesto para Estrella Aguilera, de Estrellita Café Bar.

Cuatro años de camino en San Juan

Agustín nació en Chubut, tiene 24 años y hace cuatro años eligió San Juan para desarrollar su pasión por las cafeterías de especialidad.

Se formó en la Academia de Baristas y desde entonces continuó perfeccionando su técnica. Su recorrido estuvo marcado por la búsqueda de precisión y excelencia en cada preparación.

Hace casi un año se incorporó al equipo de RAIZAL, el café-restorán ubicado en el Aeropuerto de San Juan. Allí se convirtió en una de las caras visibles del espacio, que busca potenciar los productos de la tierra y ofrecer una propuesta vinculada con la identidad local.

El detalle como una forma de trabajo

Campilongo se caracteriza por ser detallista y por cuidar cada aspecto de sus preparaciones. Esa misma precisión también aparece en sus pasiones fuera del mundo del café.

Es fanático del ajedrez y colecciona cubos Rubik, dos actividades que requieren concentración, paciencia y capacidad para prestar atención a cada movimiento. Ahora deberá trasladar esas características a su próximo desafío competitivo.

Raizal y San Juan, presentes en Tucumán

El triunfo de Campilongo también representa un reconocimiento para RAIZAL, el espacio gastronómico donde trabaja desde hace casi un año.

Pero el desafío que viene tendrá una dimensión mayor. En Tucumán, el joven barista ya no competirá solamente en representación de su lugar de trabajo: llevará la bandera de San Juan después de haber obtenido el título provincial.

El campeonato que se desarrolló en el Conte Grand permitió mostrar el crecimiento del barismo local. Ahora, Campilongo tendrá la misión de llevar ese talento sanjuanino a una nueva instancia y buscar nuevamente un lugar destacado en la competencia.