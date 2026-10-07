La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo marcada por la emoción, pero también dejó algunas escenas inesperadas. Una de ellas tuvo como protagonistas a Agustín Giay y Soledad Pastorutti, quienes realizaron un particular intercambio en pleno campo de juego del Monumental.

Después de interpretar “Brindis” para homenajear a Messi, la cantante permaneció junto a los jugadores mientras el capitán argentino hablaba ante los hinchas.

En ese momento, Giay se acercó a La Sole y le hizo una propuesta inesperada: intercambiar el camperón oficial de la Selección que llevaba puesto por el tradicional poncho celeste y blanco de la artista.

Poncho por camperón

La cantante aceptó inmediatamente el trueque. Así, Pastorutti terminó poniéndose la campera albiceleste del futbolista, mientras que el defensor de Palmeiras se quedó con el característico poncho de La Sole.

La situación provocó las risas de los futbolistas que permanecían en el campo de juego y quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Giay, de 22 años, surgió de San Lorenzo y actualmente juega en Palmeiras. El defensor fue una de las caras nuevas de la Selección en esta fecha FIFA y aprovechó el particular momento para llevarse un recuerdo muy especial de una noche histórica.

La emoción de La Sole con Messi

Antes del divertido intercambio, Soledad Pastorutti había protagonizado uno de los momentos más emotivos de la despedida.

La cantante interpretó “Brindis”, una canción que también le había dedicado a Diego Maradona, y luego se abrazó con Messi frente a los más de 80.000 hinchas que colmaron el Monumental.

De esta manera, entre lágrimas, homenajes y la despedida del capitán, el inesperado trueque entre Giay y La Sole terminó convirtiéndose en una de las perlitas de la noche.