Un doble en los últimos segundos ante Brasil le dio a la Selección Argentina U17 el título de la Americas Series de básquet 3x3 en El Salvador. El autor fue Agustín Ezequiel Sosa Porres, un sanjuanino formado en UVT y Urquiza que anotó 10 puntos en la definición y selló el triunfo por 21-20, después de que el equipo nacional remontara una desventaja de ocho unidades.

"Es un tiro muy loco que se da una vez, capaz en tu vida, o una vez cada mucho tiempo", recordó Sosa en diálogo con DIARIO HUARPE. La emoción de aquella jugada todavía lo acompaña: "Es algo muy loco que yo creo que alguna persona lo tiene que vivir para saber lo que se siente, porque es una adrenalina increíble".

De los primeros entrenamientos en UVT a Urquiza

Su historia con el básquet comenzó a los siete años, cuando fue a mirar una práctica en UVT. "Fui a ver un entrenamiento, me gustó, fui a probar y ya me quedé en el club", contó. Allí jugó entre 2017 y 2024, y admiró a Stephen Curry, de los Warriors, y Emanuel Ginóbili. El exjugador de la Selección Argentina fue uno de sus grandes referentes durante sus años de formación.

Yesica Porres, Andrés Sosa y Antonella Sosa, junto a sus familiares, fueron parte del camino que llevó a Agustín a representar al país.

En 2024 pasó a Urquiza y sumó jornadas de tecnificación por la mañana y entrenamientos de equipo por la tarde. Destacó la influencia del entrenador Renato Novatti y de los profesores que lo acompañaron. "Yo creo que en gran parte soy el jugador que soy por los entrenamientos y por todo lo que aprendí de los profes que tuve", aseguró.

En ese proceso también fue clave el acompañamiento de su familia: su mamá, Yesica Porres; su papá, Andrés Sosa; su hermana, Antonella, y sus abuelos y tíos. "Mi familia siempre ha estado atrás mío, me ha acompañado a viajes, a jugar al Federal afuera, me ha acompañado a torneos con la Selección", agradeció.

Las concentraciones y el aprendizaje en la Selección

El camino hacia la camiseta argentina empezó en agosto con una concentración en Mendoza, siguió en el Cenard de Buenos Aires y llegó a su instancia definitiva en Santa Fe. Sosa participó de todas las concentraciones, superó los cortes de jugadores y consiguió un lugar entre los elegidos para disputar el certamen internacional.

Agustín Sosa celebra la consagración con la Selección Argentina U17 de básquet 3x3 en la Americas Series disputada en El Salvador.

"Supe que era un gran desafío porque me iba a encontrar con lo mejor de todo el país, pero me motivó a mí también a seguir mejorando", relató. Durante esa preparación compartió experiencias con Walter Herrmann, referente del básquet argentino. "Que haya ido una leyenda como Walter Herrmann, que nos daba consejos antes de los partidos, también compartir y que nos cuenten anécdotas, es algo muy lindo e inolvidable", recordó.

También incorporó una enseñanza que trasladó a la final frente a Brasil: "En el básquet no hay tiempo para frustrarse, todos podemos fallar un tiro, todos podemos meter un tiro, así que no es cuestión de bajonearse si fallás, sino seguir intentando que en una entre".

La consagración tuvo un significado especial para el jugador por su vínculo con la provincia. "Además de dejar al país en alto, deja a San Juan, a la provincia, lo más alto posible", expresó al recordar las felicitaciones de amigos y exentrenadores.

La Pampa y el sueño olímpico

En octubre de 2026 se incorporó a Pico Football Club, de La Pampa, con la intención de seguir desarrollándose y ganar minutos en la Liga Argentina. Además de mejorar su preparación física y su técnica individual, busca terminar sus estudios secundarios, iniciados en la Escuela de Comercio de San Juan, y continuarlos en su nueva provincia.

El sanjuanino Agustín Sosa convirtió el doble decisivo ante Brasil y le dio a Argentina el triunfo por 21-20 en la final.

Aunque el doble frente a Brasil ya ocupa un lugar especial en su carrera, Sosa apunta más alto: "Mi sueño es ganar un Juego Olímpico con la Selección, ya sea 5x5 o 3x3. Yo creo que es el sueño máximo que alguien puede tocar", afirmó.

Aquel chico que se acercó por curiosidad a un entrenamiento de UVT hoy tiene un título internacional con Argentina. El lanzamiento que decidió la final fue el momento más visible de un recorrido construido entre clubes, entrenamientos y el acompañamiento de su familia.