La jugadora Agustina Albertario, la entrenadora Luciana Aymar, el técnico Carlos Retegui y su madre protagonizan una historia atravesada por el sacrificio y el hockey. Desde chica aprendió el valor del esfuerzo junto a sus cinco hermanos, mientras su madre sostenía el hogar sin poder dejar de trabajar. Tomó esa fuerza como propia y la llevó a cada cancha.

A los 15 años enfrentaba viajes diarios desde Zona Sur al CENARD en tren y subte a las 5 de la mañana. Mientras otros jóvenes salían a bailar o iban a cumpleaños, ella prefería acostarse temprano para cuidar su cuerpo. Su mamá lloraba por el temor de verla viajar sola, pero debía seguir adelante para mantener a toda la familia.

Su convocatoria a la Selección Mayor llegó a los 16 años de la mano de Carlos Retegui y allí compartió plantel con Luciana Aymar. Observando a su referente, comprendió que el talento necesita aún más dedicación diaria. "La veías en la cancha y decías 'está tocada por la varita', pero ella se quedaba entrenando tres horas más después de ocho horas de práctica; era una locura real".

Con la camiseta nacional sumó dos medallas olímpicas, un subcampeonato mundial y podios panamericanos, aunque guarda sus medallas dentro de una valija. Valora más el recorrido vivido que los premios físicos obtenidos. Tras competir en los Juegos Olímpicos de París, reorganizó su vida para priorizar el seleccionado y alquiló un departamento en Buenos Aires aunque vivía en Uruguay con su pareja.

Entrenaba de lunes a viernes y viajaba los fines de semana, pero dos meses después de recibir el aval para seguir, todo cambió al terminar una práctica. "Estaba elongando y vino con la voz que le temblaba, no me miraba a la cara y en 30 segundos me dijo 'estás desafectada'". A los 33 años, aclaró que no le duele el recambio generacional sino la falta de explicaciones de un entrenador con quien tenía años de vínculo desde su club.

"Para mí fue tipo una traición. Yo entiendo los recambios y te recontra banco… pero decime. No fue ni por rendimiento ni nada. Mínimo respeto, somos personas también". También comparó la realidad local con países como Países Bajos, donde las jugadoras viven solo del profesionalismo, frente a un entorno argentino con becas limitadas, transporte público y falta de respaldo económico por $ 0 garantizados.

"Hay tanto talento y es triste que esté instalado que el deportista argentino está ahí por esfuerzo y corazón. Imaginate las cosas que se podrían lograr con un poquito más de ayuda". Hoy continúa jugando en Lomas Athletic con el mismo compromiso por el hockey.