El consumo de noticias está cambiando y Google acaba de dar un paso fundamental para que los lectores de HUARPE tengan el control total sobre lo que ven. Con el lanzamiento de "Fuentes preferidas", el gigante tecnológico permite ahora que cada usuario elija manualmente las noticias de nuestro portal digital que desea priorizar en sus resultados de búsqueda. Hay que destacar que esta función, además de ser de gran utilidad para el usuario, busca combatir la desinformación y el ruido algorítmico, poniendo en primer plano el periodismo local y de confianza que los sanjuaninos exigen para informarse cada día mejor.

Al activar esta configuración, los artículos de HUARPE aparecerán de manera destacada en el bloque de "Noticias destacadas" del buscador. Esto significa que, ante cualquier evento de actualidad, las primicias e historias que genera nuestra redacción, así como el análisis de lo que pasa en la provincia llegarán de forma directa e inmediata. Sin lugar a dudas, es una herramienta pensada para que nadie dependa de lo que el sistema cree que le interesa a cada uno, sino para que el lector mismo mismo define su propia dieta informativa con un solo clic.

La importancia de esta actualización radica en la personalización de la experiencia del usuario. Ya no hace falta navegar entre decenas de sitios desconocidos para encontrar la realidad que sólo HUARPE muestra sobre San Juan. Con "Fuentes preferidas", Google ahora actúa como un "aliado del criterio personal", asegurando que el contenido de calidad que producimos tenga la visibilidad que merece en lu pantalla, optimizando tiempos y garantizando acceso ágil a la información que más impacta.

Dato importante: esta función ya está disponible para todos los usuarios que navegan con su cuenta de Google iniciada. No requiere instalar programas pesados ni realizar trámites complejos en la configuración del teléfono. Es un ajuste que se hace directamente desde el motor de búsqueda y que transforma radicalmente la forma en la que se interactuá con la realidad de nuestra provincia, permitiendo estar siempre un paso adelante, con la mirada periodística confiable que HUARPE ofrece.

Huarpe preferido, paso a paso

Iniciá sesión en tu cuenta de Google y realizá una búsqueda sobre cualquier tema de actualidad nacional o provincial. Deslizate por los resultados hasta encontrar el módulo titulado “Noticias destacadas”, donde aparecen los medios principales. Hacé clic en el ícono de configuración o la pequeña estrella que ahora aparece en la esquina superior de ese bloque de noticias. Se abrirá una ventana de gestión de preferencias; allí, utilizá el buscador interno para escribir "Diario Huarpe" y seleccionarlo. Marcá nuestro diario como fuente preferida y actualizá la página para que el sistema guarde los cambios en tu perfil. A partir de ahora, cada vez que busques información relacionada, Google priorizará nuestros contenidos en tu carrusel de noticias.

Esta simple acción refuerza el vínculo entre un periodismo sanjuanino auténtico y su comunidad. Al elegirnos, no solo se accede más rápido a la información, sino que se promueve la producción de noticias locales con sello propio.

Invitamos a la audiencia a seguir estos pasos y a convertir a HUARPE en la fuente principal para que nadie se pierda lo que verdaderamente importa en San Juan, con la rapidez y precisión de siempre.