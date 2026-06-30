Ahora podés pasar tu usuario y no tu número para agendar en WhatsApp

La aplicación de mensajería WhatsApp habilitó la opción de elegir un nombre de usuario para su base de 3.3 mil millones de usuarios tras completar su etapa de pruebas. Esta herramienta busca que las personas puedan contactarse sin necesidad de compartir sus líneas telefónicas privadas.

Desde la compañía explicaron que “Tu número de teléfono es personal y, a veces, quieres conectar con otras personas sin tener que facilitarlo. Por eso presentamos los nombres de usuario para WhatsApp”.

El proceso para asegurar una identidad digital requiere actualizar la aplicación e ingresar a Configuración, luego a Cuenta y finalmente a Username. Es fundamental realizar el trámite esta semana ya que las reservas están abiertas para evitar que otros tomen el apodo deseado.

Para los perfiles de organizaciones, pymes y creadores, existe una función para reclamar los mismos nombres que utilizan en Instagram o Facebook, lo que previene conflictos de identidad entre figuras públicas.

Alice Newton-Rex, vicepresidenta de Producto de la firma, señaló que “Los nombres de usuario son nuestro último paso para hacer que WhatsApp sea aún más privado. No hay directorio para navegar ni sugerencias; las personas necesitarán saber su nombre de usuario exacto para comunicarse con usted por primera vez”. Al activar esta configuración, los nuevos contactos ya no verán el número telefónico del usuario.

Para elevar la seguridad, se añadió la posibilidad de vincular una clave de cuatro dígitos al alias que el remitente debe conocer para iniciar una charla. Sobre esto, la empresa concluyó que “Para ayudar a controlar quién puede comunicarse con usted en WhatsApp con su nombre de usuario, hemos creado una clave de nombre de usuario opcional que otros necesitarán saber para enviarle mensajes”.