La explosión registrada el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejó un saldo de dos trabajadores de Metrogas fallecidos. Este jueves se confirmó la muerte de un operario de 44 años que permanecía internado en grave estado y, horas más tarde, la Justicia identificó a la primera víctima fatal: Marcelo García, de 47 años, quien era intensamente buscado por su familia desde el momento del siniestro.

El trabajador que murió durante la madrugada estaba internado en el sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de sufrir graves heridas durante la explosión. La noticia fue confirmada a la Agencia Noticias Argentinas y posteriormente comunicada por la empresa, que expresó su acompañamiento a los familiares, compañeros y amigos del trabajador.

Con este fallecimiento, el episodio ocurrido durante las tareas de reparación de una cañería de gas se convirtió en una tragedia para los trabajadores de la compañía. La explosión se habría producido por la rotura de uno de los conductos que estaban siendo intervenidos.

La identificación se concretó este jueves, luego de que las autoridades obtuvieran los resultados del cotejo de ADN. Según informó su entorno a Noticias Argentinas, la Fiscalía se comunicó con los familiares para confirmarles que el cuerpo hallado correspondía al trabajador.

García era buscado intensamente desde el día del siniestro. Su familia había reclamado respuestas sobre su paradero y aguardaba la confirmación oficial de su identidad.

Personas cercanas al operario habían aclarado que García no manejaba una máquina de perforación, sino que realizaba mediciones en el lugar. También señalaron que existían versiones sobre una posible intervención del trabajador para ayudar a evacuar a personas de la zona, aunque esa circunstancia todavía debía ser analizada por la Justicia mediante las cámaras de seguridad.

Qué se sabe de la investigación por la explosión en Lanús

La explosión ocurrió el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, mientras operarios trabajaban en la reparación de una cañería de gas. La rotura de uno de los conductos habría desencadenado el estallido que dejó trabajadores heridos y provocó la muerte de García.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal. En el marco de las actuaciones judiciales, interviene la Morgue Judicial de la Nación para realizar la autopsia correspondiente al trabajador que falleció este jueves.

Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es cómo se produjo la explosión y cuáles fueron las circunstancias en las que se desarrollaban los trabajos sobre la cañería. También se encuentran bajo análisis las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

El mensaje de Metrogas tras la muerte de sus trabajadores

Tras conocerse el fallecimiento del operario de 44 años, Metrogas difundió un mensaje de condolencias y acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia.

La compañía destacó que el trabajador tenía una extensa trayectoria en la empresa y era una persona querida y valorada por sus compañeros. "Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa. Nuestro compañero falleció esta madrugada. Tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él", expresó la empresa.

Además, indicó que brinda acompañamiento psicológico a quienes lo necesitan y que continúa cerca de las familias de las víctimas y de los trabajadores heridos.

La compañía también pidió respeto hacia sus operarios y destacó el impacto emocional que atraviesan sus trabajadores tras la pérdida de dos compañeros. La tragedia de Remedios de Escalada suma así dos víctimas fatales y abre nuevos interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo la explosión durante los trabajos de reparación de la red de gas.