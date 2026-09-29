La banda folclórica AHYRE llegará a San Juan con su Gira Faro 2026 para presentarse el sábado 17 de octubre, desde las 22, en el Teatro Sarmiento. Las entradas tienen valores que van desde los $30.000 hasta los $60.000.

El grupo, integrado por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico y Federico Maldonado, con la participación de Guido Bertini en batería y percusión, presentará un espectáculo basado en su recorrido musical y en las nuevas composiciones que prepara para este año.

AHYRE se caracteriza por fusionar elementos de la música de raíz latinoamericana con nuevas texturas y sonoridades. La banda atraviesa actualmente una etapa de producción de su tercer trabajo discográfico de estudio, previsto para ser editado durante 2026.

Un recorrido de reconocimientos

El grupo obtuvo dos Gaviotas de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, donde fue reconocido en las categorías Mejor Canción y Mejor Intérprete por “La luna”.

A esos reconocimientos se sumaron la consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y nominaciones a los Premios Gardel 2024 por Mejor Álbum Grupo de Folklore y Mejor Canción de Folklore, por “Río”, junto a Los Tekis y Pitín Zalazar.

AHYRE también recibió el Premio Gardel 2020 a Mejor Álbum Grupo de Folklore y fue consagrado en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María en 2020. En 2021 sumó tres nominaciones a los Premios Gardel por Mejor Álbum en Vivo, Mejor Canción de Folklore y Mejor Videoclip Largo.

Un disco en vivo y nuevo material

Como parte de su recorrido reciente, la banda lanzó “AHYRE EN VIVO ESTADIO DELMI”, un álbum registrado durante el concierto realizado en el Estadio DELMI de Salta para celebrar los cinco años de trayectoria del grupo.

El material llegó después de la publicación de cuatro sencillos realizados junto a Soledad Pastorutti, Raly Barrionuevo y Jorge Rojas. El concierto en Salta fue presentado como una celebración junto al público y como cierre de una etapa marcada por distintos escenarios y proyectos compartidos.

Ahora, mientras trabaja en su próximo disco de estudio, AHYRE recorrerá distintas ciudades con la Gira Faro 2026. En San Juan, la presentación será el 17 de octubre a las 22 en el Teatro Sarmiento.