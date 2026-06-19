La Selección argentina ya dejó atrás el sólido debut con victoria ante Argelia y comienza a enfocarse en su próximo compromiso en el Mundial 2026. En ese contexto, Pablo Aimar, uno de los principales colaboradores de Lionel Scaloni, analizó lo que espera el cuerpo técnico para el encuentro del lunes frente a Austria y destacó una de las cualidades que considera fundamentales en el entrenador campeón del mundo.

En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el exmediocampista aseguró que el conjunto europeo representará una exigencia diferente a la del primer rival de la Albiceleste. “Austria es un equipo durísimo, como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial. Tiene una propuesta distinta a la de Argelia, quizá con jugadores más físicos, pero será igual de complicado”, explicó.

Aimar también se refirió al estado de ánimo que atraviesa el plantel luego del triunfo en el estreno mundialista. Si bien valoró el arranque positivo, aclaró que el grupo mantiene la cautela. “La alegría es haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior. Hay tranquilidad, aunque nunca es absoluta. También fue una confirmación del nivel de un deportista superlativo”, señaló en referencia a Lionel Messi, autor de los tres goles argentinos en el debut.

Al hablar sobre el trabajo de Lionel Scaloni, Aimar no dudó en destacar una característica que considera clave en el éxito del ciclo. “Formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Pero una de sus mayores virtudes es transmitir seguridad y tranquilidad. Eso es muy difícil de lograr”, afirmó.

El integrante del cuerpo técnico también valoró la relación que mantiene con Scaloni, Roberto Ayala y Walter Samuel, con quienes comparte el trabajo diario desde 2018. Según explicó, la amistad y la confianza son pilares fundamentales dentro del grupo de conducción. “Estamos contentos de compartir este camino. Hay un ambiente muy lindo y lo transitamos con amigos”, expresó.

Finalmente, Aimar reflexionó sobre la importancia de disfrutar la experiencia mundialista más allá de los resultados. Recordó sus participaciones como futbolista y aseguró que el objetivo es que los jugadores construyan recuerdos positivos durante la competencia. “Intentamos generar momentos lindos además de competir. Queremos ganar, por supuesto, pero también disfrutar el camino. El buen ambiente es fundamental porque estamos viviendo algo único”, concluyó.

Argentina enfrentará a Austria el próximo lunes desde las 14, en un encuentro que puede resultar decisivo para encaminar la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.