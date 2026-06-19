



Tras un arranque ideal, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni enfoca sus esfuerzos en la consolidación del plantel y en la gestión emocional, un factor que consideran indispensable para afrontar el exigente y largo camino que propone el nuevo formato de 48 selecciones.

A diferencia de la tensión sufrida en el debut de la última cita mundialista en Qatar, el panorama actual de la Albiceleste es de marcada serenidad. El contundente triunfo por 3-0 ante Argelia en Kansas City trajo alivio al bando nacional, aunque desde el cuerpo técnico evitan cualquier tipo de relajación.

"Hay alegría por haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior, y tranquilidad, aunque nunca es 100 por ciento", reconoció Pablo Aimar, principal ayudante de campo de Scaloni, en una entrevista con la FIFA.

El debut no solo dejó los primeros tres puntos en el bolsillo, sino que también firmó una página dorada para la historia del fútbol: Lionel Messi convirtió los tres goles del encuentro y se transformó en el máximo goleador histórico de los mundiales. Al respecto, el "Payasito" fue categórico: "Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo".

El "secreto" del cuerpo técnico

Con la mira puesta en el partido de este lunes, Aimar desglosó las virtudes del grupo de trabajo que integra junto a Scaloni, Roberto Ayala y Walter Samuel, destacando la amistad y la camaradería como el motor del ciclo. Según el ex-mediocampista, la gran virtud del entrenador de la Selección es su capacidad para "transmitir seguridad y tranquilidad" en un ambiente de máxima presión.

De cara al choque ante el combinado europeo, Aimar advirtió que el planteamiento táctico y el rigor físico demandarán una exigencia completamente distinta a la del primer partido:

"Austria es un equipo durísimo, como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial. Con una propuesta diferente que Argelia, quizá con jugadores más físicos, pero va a ser igual de duro", analizó el cordobés.

Para el asistente técnico, la clave para sobrellevar los días de concentración radica en que los futbolistas logren disfrutar la experiencia más allá de la obligación deportiva: "Es importante porque no solo estás jugando lo máximo que podés aspirar, que es un Mundial, sino por lo que estás viviendo. Lo pensamos así e intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. Obvio que queremos que los resultados salgan bien, pero es importante por el camino. El fútbol puede terminar de una forma u otra y sino perdiste 40 días de tu vida. El buen ambiente es fundamental porque además de competir estamos pasando tiempo de nuestras vidas", reflexionó desde su propia experiencia como exjugador mundialista.

En su análisis, Aimar aportó una mirada retrospectiva sobre su paso como futbolista en mundiales y las experiencias compartidas con el resto del cuerpo técnico. “Nosotros como futbolistas jugamos Mundiales y no nos tocó ganarlos, entonces los recuerdos se mezclan un montón y algunos son tristes, no todos son lindos, pero siempre aspirás a jugar un Mundial. Recuerdo llegar a Japón-Corea y tener el sentimiento de decir: ‘Bueno, por fin soy yo el que va a salir en la tele cantando el himno’”.

Agenda albiceleste

Con el objetivo de sellar el pase a los dieciseisavos de final —la nueva ronda eliminatoria que estrena este Mundial—, la Selección Argentina completará su fixture de la fase de grupos en las siguientes fechas: la segunda fecha es el lunes 22 de junio contra Austria (14 hs. hora de Argentina) y la tercera fecha es el sábado 27 ante Jordania (23 hs. en el Dallas Stadium).





