La Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric) firmó este 1° de octubre un Convenio Marco de Asistencia y Colaboración Recíproca con el Banco San Juan, a través de su área especializada en Banca Minera. El acuerdo busca fortalecer el ecosistema de proveedores iglesianos vinculados a la actividad minera, facilitando su participación sostenible en las oportunidades que genera la cadena de valor del sector.

El convenio establece un marco de cooperación entre ambas instituciones para trabajar conjuntamente en la identificación, análisis e implementación de iniciativas que acerquen el sector financiero a los asociados y a las empresas proveedoras. También contempla asistencia y asesoramiento técnico, jurídico y económico para las firmas locales.

Para Aituric, el acuerdo representa un paso más en su objetivo de generar herramientas concretas para que las empresas y emprendedores de Iglesia y de San Juan puedan crecer, profesionalizarse y participar cada vez más de las oportunidades que genera la minería.

"No queremos que Aituric sea solamente un espacio de representación. Queremos que sea, fundamentalmente, una herramienta para abrir puertas, generar vínculos y transformar oportunidades en desarrollo real para nuestros asociados y nuestra comunidad", señaló Víctor Alberto Grau, presidente de la entidad.

El convenio apunta a uno de los cuellos de botella que enfrentan las pymes mineras: el acceso al financiamiento y al asesoramiento profesional. La Banca Minera del Banco San Juan es un área específicamente diseñada para atender a los proyectos mineros y a su cadena de valor, lo que le da un marco especializado al acuerdo.

Iglesia es uno de los departamentos con mayor actividad minera de San Juan: allí están los proyectos Vicuña (BHP y Lundin Mining), Lunahuasi (NGEx Minerals) y Josemaría, además de otras iniciativas en exploración. La llegada de estas operaciones genera una demanda creciente de bienes y servicios que las empresas locales buscan capturar.

El convenio firmado con Aituric busca que ese flujo de oportunidades no quede solo en manos de proveedores de otras provincias, sino que las firmas iglesianas puedan competir con herramientas financieras y técnicas adecuadas.