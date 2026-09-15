Ajuste de cuentas: así fue el asesinato a sangre fría del joven de Chimbas

Una violenta irrupción armada terminó en tragedia en la Villa 1.º de Mayo, en el departamento Chimbas. Alrededor de las 21:00 horas, tres personas de sexo masculino ingresaron de manera intempestiva a una vivienda ubicada en calle Proyectada sin número, donde se encontraban reunidas varias personas, incluyendo menores de edad.

Los agresores actuaron con los rostros cubiertos con capuchas y al menos uno de ellos llevaba un arma de fuego. Una vez en el interior de la propiedad, efectuaron una detonación que impactó directamente en Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años. Tras apretar el gatillo, los atacantes escaparon del lugar de forma inmediata.

El impacto del proyectil causó heridas mortales en la víctima. De acuerdo con las verificaciones efectuadas por la médica legista, el cuerpo presentaba un orificio de entrada en la zona del maxilar izquierdo y un orificio de salida en la región lateral derecha del cuello. La gravedad de las lesiones provocó su deceso a los pocos minutos, cayendo desplomado en el acceso al inmueble.

Tras recibir el alerta, integrantes de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales acudieron al lugar junto con personal de la Comisaría 26.ª, la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica. Durante la inspección ocular y los trabajos de peritaje en la escena del crimen, los investigadores lograron el secuestro de una vaina servida, un proyectil y diversos efectos de valor para la causa.

A raíz del despliegue de las medidas de investigación para esclarecer el hecho, calificado como homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, las autoridades lograron determinar la identidad de los presuntos autores. Por este motivo, se solicitó al Juez de Garantías de turno las órdenes de detención, allanamiento y secuestro correspondientes para dar con el paradero de los sospechosos e incautar elementos vinculados al caso.

Posteriormente, las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Judicial, donde quedó a disposición del médico forense para la concreción de la autopsia médico-legal. En la investigación del caso intervienen los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Victoria Martín y Pablo Orellano.