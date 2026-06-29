Al menos cinco muertos tras un tiroteo en un centro juvenil de Alemania

Al menos cinco personas fueron asesinadas este domingo durante un feroz tiroteo registrado en la ciudad de Stade, en el estado de Baja Sajonia, al norte de Alemania, a unos 60 kilómetros de Hamburgo.

El hecho ocurrió en el centro histórico de la ciudad, que cuenta con aproximadamente 50.000 habitantes, y tuvo como escenario un centro juvenil ubicado sobre la calle Dankerstrasse, donde se registraron múltiples disparos, según confirmó un portavoz policial a medios locales.

Tras el ataque, se desplegó un importante operativo de seguridad en la zona, con fuerzas policiales que acordonaron el área y solicitaron a la población evitar acercarse mientras avanzan las tareas de investigación y control.

De acuerdo con los primeros reportes, un sospechoso fue detenido en el marco del procedimiento, aunque por el momento no se brindaron detalles sobre su identidad ni sobre las víctimas fatales del ataque.

Medios alemanes como Bild y NTV informaron que el sector permanece completamente cercado mientras continúan las pericias para reconstruir lo ocurrido.

La policía local mantiene la investigación abierta y el operativo activo en el centro de Stade, mientras intenta establecer el móvil del ataque y la posible relación entre el detenido y las víctimas.

En paralelo, el hecho generó impacto internacional por la magnitud del ataque en una ciudad de tamaño medio, mientras se esperan nuevas actualizaciones oficiales sobre el número de víctimas y el estado de la investigación.