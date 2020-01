Al menos un muerto y 346 refugiados por un sismo en Puerto Rico que dejó al país sin luz

Al menos un muerto y 346 refugiados es el resultado provisorio de un sismo de 6.4 grados de magnitud que sacudió hoy el suroeste Puerto Rico con decenas de viviendas colapsadas parcialmente y edificios derrumbados. al tiempo que las autoridades tratan de recuperar el servicio eléctrico después de un apagón total.



El sismo ocurrió a las 5.30 de la madrugada hora argentina y muchos pobladores del sur del país aún están en las calles ya que temen nuevos temblores y carecen de luz en sus casas, por lo que improvisaron campamentos en las calles donde tratan de ayudarse unos a otros, según reportó la agencia EFE.



La gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, dio un mensaje de tranquilidad a la población en especial la del suroeste que desde el pasado 28 de diciembre vienen sintiendo temblores que culminaron hoy con el potente sismo.



El terremoto tuvo varias réplicas que dificultaron las tareas de recuperación, en especial de restablecimiento del servicio eléctrico, que colapsó en su totalidad de Sur a Norte.



La gobernadora confirmó la muerte registrada al caer el muro de una vivienda sobre un hombre de 73 años, hasta el momento el único fallecido.



La gobernadora aseguró haber estado en contacto con las autoridades estadounidenses en Washington y dijo que espera poderse comunicar durante el día con el presidente de EE.UU., Donald Trump.



"Hemos trabajado con la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres -Fema- desde el primer momento", subrayó para confirmar que EE.UU. no se ha olvidado de Puerto Rico en un evento de esta magnitud.



Respecto de las escuelas, una de las cuales colapsó en el área suroeste, la gobernadora dijo que no volverán a abrirse hasta que ingenieros certifiquen que no hay riesgos de derrumbe.



El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, indicó que la regularización total el servicio eléctrico se iba a demorar debido a una de las réplicas.



Indicó que las plantas de Ecoeléctrica, Palo Seco y Costa Azul en el sur fueron dañadas por el temblor y que por ello se interrumpió un servicio que podría recuperarse en buena parte de la isla en el transcurso de la jornada.



Por municipios, en Guánica colapsó la escuela Agripina Seda, ubicada en el centro urbano, además de derrumbarse parcialmente cinco residencias en la barriada Esperanza.



En Guayanilla, la Parroquia Inmaculada Concepción, que data de 1841, colapsó y otros edificios del casco urbano también resultaron afectados.



El municipio de Ponce fue declarado el estado de emergencia debido a los daños provocados en siete viviendas.



Mientras, en Yauco se derrumbaron parcialmente 15 viviendas, y en Juana Día siete residencias y el centro comercial Plaza Juana Díaz sufrieron algún tipo de daño. EFE



Tras el primer temblor se registraron dos réplicas: la última fue a las a las 7.18 hora local (8.18 hora argentina) a 44 kilómetros al sureste del municipio de Maunabo y 87 kilómetros al sureste de la capital, según la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).



Esa réplica se registró a 52 kilómetros de profundidad en el área conocida como la Trinchera de Muertos y fue perfectamente perceptible en la capital.



Además, precedió a otro de registrado a las 6.13 hora local (7.13 de Argentina) en la zona al sur de Puerto Rico, a 15 kilómetros al sur de Peñuelas y 15 km al sureste de Guayanilla.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) indicó que en las últimas semanas se produjeron cientos de pequeños terremotos en la región de Puerto Rico, serie que comenzó con un sismo de 4,7 el 28 de diciembre de 2019.