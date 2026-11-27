La aparición de alacranes en viviendas del Gran San Juan vuelve a generar preocupación con la llegada de las altas temperaturas. Verónica Pérez, jefa de Zoonosis, explicó que estos animales aumentan su actividad durante los meses de calor, detalló cuáles son los lugares donde suelen esconderse y advirtió sobre las medidas necesarias para prevenir picaduras, especialmente dentro de los hogares.

"El escorpión o alacrán es el animal ponzoñoso que aparece con mayor frecuencia durante la época estival. Su actividad comienza en septiembre y se extiende hasta el otoño, mientras que durante el invierno permanece letargado", explicó Pérez a DIARIO HUARPE.

Sobre los motivos de su aparición, señaló que están directamente relacionados con la disponibilidad de alimento. "Cuando aparecen las cucarachas y otros insectos, que son su comida, los alacranes se reactivan, tienen mayor actividad, se reproducen e incluso ingresan a los domicilios en busca de alimento".

En ese sentido, recomendó colocar tapas en los resumideros para evitar el ingreso de cucarachas y realizar tratamientos con insecticidas para controlar estos insectos. Sin embargo, aclaró que los productos habituales no constituyen una herramienta efectiva para eliminar alacranes, debido a su resistencia.

Los lugares de la casa donde pueden esconderse

Pérez advirtió que estos animales suelen buscar refugio en lugares oscuros y poco intervenidos. Pueden esconderse dentro de placares, entre la ropa, en el calzado y en distintos sectores de las viviendas.

"Durante la mañana suelen permanecer escondidos en algún placard, dentro de la ropa, los zapatos o cualquier otro lugar que encuentren como refugio durante la noche. Por eso, antes de colocarse un calzado o una prenda que estuvo en contacto con el piso, es importante sacudirlos", indicó.

Si aparece un ejemplar, la recomendación es revisar toda la vivienda, mover muebles, inspeccionar las camas, la ropa y los juguetes de los chicos. La revisión debe realizarse con calzado cerrado para evitar accidentes durante la limpieza.

Qué riesgos pueden generar las lluvias

La jefa de Zoonosis también se refirió a los riesgos asociados a las precipitaciones. Explicó que las inundaciones pueden desplazar a estos animales de sus refugios y aumentar las posibilidades de encontrarlos dentro de las viviendas o en los patios.

"Si están en un patio o en otro lugar donde ingresa agua, van a salir de sus escondites. Por eso puede aumentar el riesgo de accidentes, especialmente si alguien los pisa", sostuvo.

Además, advirtió que las lluvias pueden favorecer la aparición de serpientes en sectores urbanos. Aunque no son habituales en el Gran San Juan, pueden llegar desde otras zonas al inundarse sus refugios o ser arrastradas por canales de riego.

"Hay que estar atentos y no tocarlas. También es importante tener cuidado con las mascotas. Ante la aparición de una serpiente, hay que comunicarse con el 911 para que indiquen qué institución debe intervenir y realizar el rescate", señaló.

Cómo reconocer al alacrán peligroso y qué hacer ante una picadura

Pérez explicó que en San Juan existen 19 especies de alacranes, pero solamente una tiene importancia sanitaria. Se trata de un ejemplar de aproximadamente 4 centímetros, con pinzas delgadas, color marrón claro y dos rayas en el lomo. Su característica distintiva es que tiene dos aguijones: uno principal y otro mucho más pequeño.

En caso de encontrar uno dentro de la vivienda, existe la posibilidad de capturarlo cuidadosamente para llevarlo a Zoonosis o al programa de Vectores. Para hacerlo, recomendó colocar un frasco sobre el animal, deslizar un papel entre la superficie y el recipiente, darlo vuelta y cerrarlo. Los ejemplares recolectados son enviados a Buenos Aires para la elaboración de suero.

En cuanto a las picaduras, la especialista fue contundente sobre cómo actuar. "No hay que realizar maniobras caseras, colocar torniquetes ni intentar tratamientos por cuenta propia. Es importante acudir inmediatamente al centro médico o al hospital más cercano", indicó.