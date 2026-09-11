Alan Lescano, una de las figuras que se destacaron en el fútbol argentino durante los últimos años, continuará su carrera en Brasil. El mediocampista de 24 años fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Vasco da Gama, que habría pagado cerca de 7 millones de dólares por su pase.

El futbolista surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata firmó un contrato que lo vinculará con el club de Río de Janeiro hasta diciembre de 2029 y utilizará la camiseta número 22. La institución brasileña no dio a conocer oficialmente el monto de la transferencia, aunque distintas versiones periodísticas ubican la operación alrededor de los 7 millones de dólares.

“Estoy muy feliz de llegar al Vasco da Gama. Sé que es un gran club, con una linda hinchada. Espero ser muy feliz con esta camiseta”, expresó Lescano tras su llegada.

Una figura de Argentinos Juniors

Lescano llegó a Argentinos Juniors en 2023 y rápidamente se convirtió en una de las piezas importantes del equipo. Durante su ciclo en el Bicho disputó 123 partidos, convirtió 27 goles y aportó nueve asistencias. En la actual temporada había marcado dos tantos en seis presentaciones.

Su rendimiento también despertó el interés de Boca. Juan Román Riquelme había señalado al volante como uno de sus principales objetivos para reforzar al Xeneize, pero la transferencia no pudo concretarse por la situación de los derechos económicos del futbolista.

Por qué no llegó a Boca

Gimnasia todavía conservaba el 50% de los derechos económicos de Lescano, mientras que la otra parte pertenecía a Argentinos Juniors. Esta situación obligaba a alcanzar un acuerdo entre ambas instituciones, algo que finalmente no ocurrió.

La dirigencia de Boca había logrado avanzar en el acuerdo contractual con el jugador, pero no consiguió cerrar el entendimiento económico con los clubes propietarios de su pase.

El presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, había explicado que vender al futbolista en el mercado local no resultaba conveniente debido a la situación contractual con Gimnasia.

Finalmente, el destino de Lescano fue Brasil. En Vasco da Gama se suma a un plantel que también incorporó al lateral Paulinho, al argentino Facundo Colidio y al mediocampista Santiago Sosa. El equipo carioca afronta además un exigente calendario, con participación en la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil, mientras busca alejarse de la zona de descenso en el Brasileirao.