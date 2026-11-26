El vínculo sentimental entre Marta Fort y Alan Simone, exparticipante de Gran Hermano, se mantuvo lejos de la exposición mediática habitual. Sin embargo, el joven decidió romper el silencio en una entrevista para Date Cuenta, programa de DGO Stream, donde dio detalles inéditos sobre el romance que vivió con la hija de Ricardo Fort y explicó los conflictos que llevaron al final de la historia.

Durante la conversación, uno de los temas centrales fue la falta de consenso respecto a la exclusividad en la pareja. Al responder si habían pactado no ver a otras personas durante el noviazgo, Simone fue contundente al afirmar: "Lo habíamos hablado, pero no llegamos nunca a un acuerdo", dejando en claro que existían posturas muy diferentes sobre el compromiso.

Ante las consultas de Luana Fernández sobre la dinámica cotidiana y la frecuencia de sus encuentros, el exjugador reconoció: "En realidad no nos veíamos tan seguido". Cuando la conductora indagó si los choques se debían a los distintos ritmos de vida y las salidas nocturnas, él prefirió no responsabilizarla únicamente a ella y aclaró: "No sé si de joda, en la de ella también".

La duración del vínculo también fue aclarada en el estudio luego de que Lolo Poggio sugiriera que habían estado juntos un año y medio, a lo que él respondió rápidamente: "No, menos". El clima se tornó tenso cuando Fede Lezcano preguntó por el detonante de la ruptura y Simone admitió: "No, es que pasa que nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar".

Respecto a las versiones de infidelidades o conflictos por celos planteadas por Titi Tcherkaski en la mesa, el entrevistado descartó de plano esa posibilidad al asegurar: "Nunca tuvimos un problema por un tercero". De esta manera, desmintió los rumores externos que rodeaban al distanciamiento, aunque mantuvo bajo reserva los episodios concretos que desgastaron la relación.

Para cerrar el tema, el exparticipante resumió el fracaso del romance con la heredera de Ricardo Fort sin brindar mayores detalles privados. Con cautela, concluyó: "Cosas personales de nosotros que no... No éramos compatibles", demostrando que prefiere resguardar en la intimidad las razones profundas de aquella separación.