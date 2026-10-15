River Plate sumó una nueva preocupación tras el empate 1-1 frente a Sarmiento de Junín, correspondiente al partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Marcos Acuña debió abandonar el campo de juego por molestias físicas y su presencia en el próximo compromiso frente a Belgrano de Córdoba quedó en duda, una situación que genera incertidumbre en el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio.

El lateral izquierdo fue titular en el estadio Eva Perón, pero durante el encuentro sufrió un golpe en el hombro izquierdo y un pisotón que le provocó dolor en el empeine del mismo lado. Aunque intentó continuar, finalmente fue reemplazado por Francisco Ortega a los 28 minutos del segundo tiempo.

La modificación se produjo poco después de que Gonzalo Montiel marcara el empate para el Millonario, que había comenzado perdiendo por el gol de Julián Contrera. Sin embargo, más allá del resultado, las condiciones físicas de Acuña se convirtieron en uno de los principales focos de atención para el conjunto de Núñez.

El Huevo fue el único futbolista de River que terminó el encuentro con dolencias físicas que ponen en duda su disponibilidad para la próxima fecha. Si bien todavía no existe una confirmación sobre la gravedad de las molestias, su evolución será determinante para definir si podrá integrar el equipo.

Cuándo vuelve a jugar River y qué pasará con Marcos Acuña

El próximo compromiso de River será este domingo 18 de octubre frente a Belgrano de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, por el Torneo Clausura 2026.

De cara a ese encuentro, Leonardo Ponzio deberá seguir de cerca la recuperación de Marcos Acuña. El lateral representa una pieza importante para el funcionamiento del equipo, especialmente por su experiencia y capacidad para proyectarse en ataque.

En caso de que las molestias persistan y no pueda estar disponible, Francisco Ortega aparece como una de las principales alternativas para ocupar el sector izquierdo de la defensa.

Mientras tanto, River buscará recuperarse del empate ante Sarmiento y conseguir un resultado positivo frente al Pirata, en un tramo importante del campeonato en el que necesita sumar puntos para mejorar su posición en la Zona B.