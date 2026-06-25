Los especialistas en salud volvieron a advertir sobre la circulación de dietas y alimentos que aseguran curar el autismo, una condición del neurodesarrollo que no tiene una cura conocida. La licenciada en Psicomotricidad, María Gabriela Más, fundadora y coordinadora de Cristal Consultorios Integrales y trabajadora del Centro Terepeútico Aurora Pérez, señaló que estas prácticas pueden generar falsas expectativas en las familias y alejarlas de intervenciones respaldadas por la evidencia científica.

"Es importante comprender que el autismo no es una enfermedad que pueda curarse mediante un alimento, una dieta específica o un suplemento nutricional", explicó a DIARIO HUARPE. La profesional remarcó que, si bien una alimentación equilibrada es beneficiosa para cualquier persona, no existen estudios concluyentes que demuestren que determinados productos alimenticios reviertan la condición.

En los últimos años se multiplicaron en redes sociales y plataformas digitales publicaciones que promocionan dietas restrictivas, productos naturales o combinaciones alimentarias que supuestamente mejoran de manera significativa los síntomas del autismo. Sin embargo, los especialistas coinciden en que estas afirmaciones carecen de sustento científico.

"Las familias suelen recibir una enorme cantidad de información y, en muchos casos, mensajes que prometen resultados rápidos. Es fundamental consultar siempre con profesionales capacitados antes de realizar cambios importantes en la alimentación", indicó la psicomotricista.

Según explicó, algunas dietas pueden ser necesarias cuando existen alergias, intolerancias o condiciones médicas específicas, pero eso no significa que constituyan un tratamiento para el autismo. "Cada niño presenta características particulares y requiere una evaluación individualizada", sostuvo.

El impacto en las familias

Más advirtió que las promesas de curación suelen generar frustración cuando los resultados esperados no aparecen. "Cuando se instala la idea de que existe una solución simple, muchas familias invierten tiempo, dinero y expectativas en estrategias que no ofrecen beneficios comprobados", afirmó.

La especialista destacó además la importancia de promover información confiable y basada en evidencia. "El acompañamiento interdisciplinario continúa siendo la herramienta más efectiva para favorecer el desarrollo, la comunicación y la calidad de vida de las personas con autismo", señaló.

La importancia de la información científica

Desde distintos ámbitos de la salud, los profesionales insisten en que el autismo debe abordarse desde una perspectiva integral y respetuosa de la diversidad. En ese sentido, remarcan que las decisiones vinculadas a la alimentación deben estar supervisadas por especialistas y no por recomendaciones difundidas sin control en internet.

"Las intervenciones deben estar orientadas al bienestar de la persona y sustentadas en conocimientos científicos actualizados. Las falsas promesas pueden desviar la atención de los apoyos que realmente resultan beneficiosos", señaló María Gabriela Más.

Encuentro abierto para familias y profesionales

En el marco de la difusión de información basada en evidencia científica, María Gabriela Más participará este viernes de un encuentro destinado a familias, profesionales y personas interesadas en profundizar sobre el abordaje del autismo. La actividad buscará generar un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos actuales vinculados a la inclusión, el acompañamiento terapéutico y la circulación de información confiable.

Durante la jornada también se abordarán temas relacionados con los mitos más frecuentes sobre el autismo, las intervenciones interdisciplinarias y la importancia de construir redes de apoyo para las personas dentro del espectro y sus entornos. Según adelantaron los organizadores, el objetivo será brindar herramientas prácticas y promover una mirada integral centrada en las necesidades de cada persona.

Se puede inscribir a partir del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjmsYMMNcQM_j6rttMYwdlbIJ9n4vmbmc9c3WslhjgX8QUpQ/viewform