Alarma por la salud del Pocho Lavezzi, tras temblores y un cuadro complicado

Un nuevo video con imágenes de Ezequiel Pocho Lavezzi generó preocupación entre sus seguidores tras su reaparición pública en Italia. Durante un homenaje organizado por el Napoli, el exintegrante de la Selección Argentina fue registrado por la televisión local y por hinchas con temblores, además de movimientos espasmódicos y veloces de carácter involuntario a sus 41 años.

La situación derivó en múltiples especulaciones sobre su estado, debido a que el protagonista no emitió declaraciones para explicar lo sucedido. Ante esta incertidumbre, se recordó que el exfutbolista atraviesa un proceso de rehabilitación de larga duración. Sobre este punto, la periodista Laura Ubfal señaló en su sitio web: "Pocho vino haciendo un tratamiento de rehabilitación y seguramente el tema podría tener que ver con la medicación indicada".

Las imágenes contrastaron con las publicaciones registradas en julio pasado durante el segundo cumpleaños de su hijo menor, Vitto, donde se lo vio junto a su pareja, María Guadalupe Tauro.

Previamente, en julio de 2025, Lavezzi había abordado su proceso de recuperación durante una entrevista con Puro Show. En esa oportunidad, al referirse al respaldo de su hijo mayor, el exdeportista expresó: "Él tiene una edad, pero parece mucho más maduro. Estoy contento de que me haya apoyado de esa manera, y con la madurez de alguien más grande".

En ese mismo reportaje, el exjugador detalló su presente médico y personal: "De salud estoy bien y sigo con el tratamiento. Estoy contento con todo eso". Asimismo, sobre su etapa familiar, manifestó: "La paternidad me tiene muy contento también. Es distinto ser padre a esta edad porque me encuentro con otras prioridades. Me hace sentir cosas diferentes".