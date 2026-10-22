Un trabajador de 42 años protagonizó un accidente laboral este jueves 22 de octubre en el departamento Albardón, luego de quedar atrapado en un pozo de agua mientras realizaba tareas de perforación. El hombre quedó hundido hasta la altura de las rodillas y no pudo salir por sus propios medios, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos, efectivos policiales y voluntarios de la zona para rescatarlo.

El episodio ocurrió sobre calle España, aproximadamente a 200 metros de calle La Laja. Según la información difundida por el medio local La Morenita, el trabajador fue identificado por su apellido, Soria, y es oriundo de Albardón. Además, se dedica habitualmente a la construcción de pozos de agua, actividad que estaba desarrollando cuando ocurrió el incidente.

Por circunstancias que todavía no fueron precisadas, el hombre quedó atascado dentro de la perforación, con ambas piernas atrapadas hasta las rodillas. A pesar de sus intentos, no consiguió liberarse, lo que motivó el pedido de asistencia a los equipos de emergencia.

Ante la situación, se desplegó un operativo de rescate en el que participaron bomberos, policías y voluntarios. Los rescatistas debieron trabajar sobre el terreno para liberar al operario, teniendo en cuenta las dificultades que presentaba el lugar donde había quedado inmovilizado.

Finalmente, los equipos de emergencia lograron sacar al trabajador del pozo sin que sufriera lesiones de consideración. Una vez fuera, recibió asistencia médica y fue trasladado de manera preventiva al Hospital José Giordano, en Albardón, para una evaluación de su estado de salud.

El operativo concluyó con el rescate exitoso del hombre, quien pudo ser asistido a tiempo. Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las causas que provocaron que quedara atrapado durante las tareas de perforación.