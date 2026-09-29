Albere descolocó al confesar su reconciliación después de separarse a puro escándalo

Todo fue sorpresa y revuelo en las redes sociales luego de que Albere publicara un video sugerente sobre su vida sentimental. La reconocida creadora de contenido generó sospechas entre sus seguidores respecto a una supuesta vuelta con Doble P, el padre de su pequeña hija Francisca.

La expareja se había distanciado pocos meses después del nacimiento de la beba, momento en el que ella decidió viajar a Estados Unidos para transitar el proceso y rehacer su camino lejos del conflicto personal. En aquel entonces, la joven expresó abiertamente lo complejo que resulta atravesar la etapa posterior al parto y remarcó el amor mutuo a pesar de no haber podido sostener el proyecto familiar.

Con una frase intrigante compartida en su perfil, insinuó que la persona siempre regresa al lugar donde fue feliz y pidió que no la juzguen por la decisión tomada. Sin embargo, la expectación duró poco tiempo, ya que ella misma se encargó de desmentir la especulación y aclarar el verdadero motivo del mensaje. Su anuncio no estaba vinculado al plano amoroso, sino al lanzamiento de un contenido audiovisual en la plataforma de videos. La propuesta consiste en una rutina de transformación personal y física durante 90 días, pasando de su rol habitual como creadora a entrenarse como boxeadora.

Semanas atrás, la influencer había reflexionado públicamente sobre la madurez que demandó la llegada de la beba y los desafíos de afrontar la crianza en soledad. También reconoció que las personalidades de ambos generaban roces constantes en la convivencia diaria. Con este nuevo enfoque deportivo y profesional, la joven busca dejar atrás las polémicas sentimentales y enfocarse de lleno en su carrera digital con el apoyo de su comunidad.